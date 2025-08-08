Испытания состоялись на крупнейшем в Азии стенде, расположенном в провинции Хэбэй на севере Китая, сообщает SCMP. Ранее этот комплекс использовали для подготовки первого китайского марсохода, информирует 24 Канал.

Стенд представляет собой систему кранов и тросов, которые компенсируют земную гравитацию, создавая условия, приближенные к лунным.



Стенд для испытания / Фото China Manned Space Agency

Во время теста прототип посадочного модуля Lanyue (в переводе "Обними Луну") имитировал приземление на неровную поверхность. Это позволило разработчикам проверить работу систем управления и навигации, а также механическую прочность конструкции.

По словам инженеров, некоторые элементы модуля по толщине не превышают стенки банки из-под газированного напитка – это результат максимальной экономии веса. В обычных земных условиях такая конструкция не выдержала бы нагрузок.

Как будет происходить высадка на Луну?

В будущем модуль Lanyue будут доставлять на орбиту Луны отдельной ракетой. Вторая ракета отправит экипаж из трех человек, двое из которых перейдут в модуль для спуска. Во время недавних испытаний на прототип не устанавливали основную двигательную установку, однако на его борту можно было заметить макет лунного ровера и лестницу для спуска тайконавтов.

В китайском космическом агентстве назвали эти тесты важной вехой в разработке пилотируемой миссии. Там добавили, что это первое в стране полноценное испытание, которое проверяет способность корабля садиться на другое небесное тело и взлетать с него.

А тем временем астронавты NASA Artemis 2 провели собственную репетицию полета на Луну. Экипаж миссии провел первую совместную тренировку в Космическом центре Кеннеди, отрабатывая действия во время старта и возможные нештатные ситуации.