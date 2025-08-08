Почему NASA меняет подход и кто от этого выиграет?

NASA перезапускает программу создания коммерческих орбитальных станций, готовясь к завершению эксплуатации Международной космической станции в начале 2030-х годов. Ключевая новация – снижение минимальных требований к функциональности будущих платформ и переход к поэтапному развитию: от небольших автономных модулей к более масштабным комплексам. Такой подход должен увеличить шансы на появление рабочих станций до примерно 2030 года и сократить технические и финансовые риски на старте, пишет 24 Канал со ссылкой на ArsTechnica.

Пять лет назад NASA предоставило начальное финансирование и поддержку нескольким командам: Blue Origin (станция Orbital Reef), Axiom Space, Northrop Grumman и Voyager Space (станция Starlab). С тех пор состав участников эволюционировал: Northrop отказалась от собственного проекта и присоединилась к инициативе Voyager, а на рынке появились новые претенденты, включая Vast, который движется по пути тесной интеграции со SpaceX.

Новая политика NASA заметно усиливает концепции, которые делают ставку на минимально необходимую конфигурацию для быстрого выхода в эксплуатацию. В этом контексте больше всего внимания получает Vast с их модулем Haven-1. Замысел заключается в том, чтобы обеспечить поддержку четырех астронавтов для коротких миссий продолжительностью около двух недель и использовать корабли Dragon как главные системы жизнеобеспечения и движущие возможности. Это позволяет развернуть первую "малую" станцию быстрее, а следующие поколения делать более автономными, более длительными и функциональными.

Это контрастирует со стратегиями других команд, которые сразу ориентировались на большие модульные комплексы, ближе по масштабу к нынешней МКС. Хотя амбициозные платформы все еще остаются в планах, NASA теперь откровенно поощряет индустрию к поэтапному наращиванию, когда первый шаг – небольшой, технически реалистичный продукт с четкой бизнес-логикой. По видению агентства, это отражает успешные схемы программ коммерческих грузовых и пилотируемых полетов: сначала проверенный сервис и контрактные обязательства, затем расширение возможностей на основе опыта и спроса.

Представители индустрии трактуют этот разворот по-разному. В NASA прямо указывают, что все действующие участники вынуждены будут корректировать планы, а некоторым понадобится сделать "более жесткий поворот", фактически переосмыслив архитектуру. В отрасли звучит мнение, что при новых правилах именно "легкие" станции вроде Haven-1 имеют наибольшие шансы первыми выйти на орбиту и предложить NASA базовую услугу пребывания экипажа. Таким образом крупные компании могут остаться за бортом. Если они отменят свои программы, то потеряют деньги, которые уже потратили. Если продолжат разработку больших станций – те могут оказаться никому ненужными.

Еще одно важное изменение – способ взаимодействия NASA с подрядчиками. Вместо ранней раздачи крупных грантов на "идеальные" станции, агентство все больше склоняется к модели закупки конкретных точечных услуг после того, как компании продемонстрируют техническую готовность и жизнеспособную экономику. Это должно снизить долгосрочные риски для бюджета и стимулировать команды создавать станции с учетом реального спроса, а не только заданных "сверху" спецификаций.

Для агентства главный риск – временной разрыв между выводом из эксплуатации МКС и готовностью новых частных платформ. Снижение порога требований призвано ускорить появление минимально необходимой инфраструктуры в низкой околоземной орбите, сохранить непрерывность научных экспериментов, подготовку астронавтов и коммерческую активность, поскольку китайская станция Tiangong все это время будет оставаться "на плаву".

В результате горизонт конкуренции изменился. Команды, планировавшие большие, постоянно обитаемые комплексы, теперь или будут ускорять первые меньшие модули, или пересматривать график и функционал, чтобы соответствовать новому минимуму NASA и не потерять временное окно до 2030 года. Те же, кто взял курс на "минимально жизнеспособный продукт", могут выйти первыми и закрепиться как поставщики опорных услуг – от краткосрочных экипажных миссий до ограниченных научных программ с последующим масштабированием.