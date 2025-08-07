Почему бактерии отправили в космос?

Эксперимент, разработан учеными из Медицинского центра Шеба в Израиле в сотрудничестве с американской космической технологической компанией SpaceTango, сосредоточен на изучении влияния микрогравитации на несколько видов бактерий, вызывающих заболевания у людей. Среди них – кишечная палочка (E. Coli), Salmonella bongori и Salmonella typhimurium. Эти бактерии были запущены к МКС 1 августа, а уже 2 августа экипаж Crew-11 пристыковался к станции, пишет 24 Канал со ссылкой на LiveScience.

Смотрите также В глубинах океана нашли сотни гигантских вирусов, которых наука раньше не видела

Ученые уже имеют определенные представления о том, как отсутствие гравитации влияет на рост бактерий, поскольку NASA проводит собственные исследования в этой области. Однако, новое исследование на МКС имеет целью получить данные, которые помогут ограничить распространение инфекционных болезней и найти способы предотвратить развитие антибиотикорезистентности. Это критически важная проблема общественного здравоохранения, когда лекарства, разработаны для уничтожения бактерий, больше не являются эффективными.

Охад Галь-Мор, руководитель Лаборатории исследований инфекционных заболеваний в Медицинском центре Шеба, отмечает, что космические условия влияют на поведение бактерий, включая их ростом, экспрессией генов и приобретением таких свойств, как антибиотикорезистентность или вирулентность (способность вызывать болезни). Этот эксперимент позволит впервые систематически и молекулярно отобразить, как меняется генетический профиль нескольких патогенных бактерий в космосе.

Процесс исследования предусматривает, что ученые будут выращивать различные штаммы бактерий в условиях микрогравитации, затем замораживать их при температуре минус 80 градусов Цельсия и возвращать образцы на Землю. Там их будут сравнивать с теми же бактериями, выращенными в земных условиях, чтобы выявить различия.

Исследование влияния микрогравитации на организм человека является важным, поскольку эта среда может приводить к изменению экспрессии человеческих генов, ускоренной потери мышечной массы у астронавтов и даже появлению кожных высыпаний. Аналогично, изучение генетических изменений в бактериях даст исследователям больше подсказок о том, как они ведут себя внутри человека – от скорости распространения до их способности избегать лечения. Это имеет значение как для космических путешествий, так и для охраны здоровья на Земле.