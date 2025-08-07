Чому бактерії відправили у космос?

Експеримент, розроблений вченими з Медичного центру Шеба в Ізраїлі у співпраці з американською космічною технологічною компанією SpaceTango, зосереджений на вивченні впливу мікрогравітації на декілька видів бактерій, що викликають захворювання у людей. Серед них – кишкова паличка (E. Coli), Salmonella bongori та Salmonella typhimurium. Ці бактерії були запущені до МКС 1 серпня, а вже 2 серпня екіпаж Crew-11 пристикувався до станції, пише 24 Канал з посиланням на LiveScience.

Науковці вже мають певні уявлення про те, як відсутність гравітації впливає на ріст бактерій, оскільки NASA проводить власні дослідження в цій галузі. Однак, нове дослідження на МКС має на меті отримати дані, що допоможуть обмежити поширення інфекційних хвороб та знайти способи запобігти розвитку антибіотикорезистентності. Це критично важлива проблема громадської охорони здоров'я, коли ліки, розроблені для знищення бактерій, більше не є ефективними.

Охад Галь-Мор, керівник Лабораторії досліджень інфекційних захворювань у Медичному центрі Шеба, зазначає, що космічні умови впливають на поведінку бактерій, включно з їхнім ростом, експресією генів та набуттям таких властивостей, як антибіотикорезистентність або вірулентність (здатність викликати хвороби). Цей експеримент дозволить вперше систематично та молекулярно відобразити, як змінюється генетичний профіль декількох патогенних бактерій у космосі.

Процес дослідження передбачає, що вчені будуть вирощувати різні штами бактерій в умовах мікрогравітації, потім заморожуватимуть їх при температурі мінус 80 градусів Цельсія та повертатимуть зразки на Землю. Там їх порівнюватимуть з тими ж бактеріями, вирощеними в земних умовах, щоб виявити відмінності.

Дослідження впливу мікрогравітації на організм людини є важливим, оскільки це середовище може призводити до зміни експресії людських генів, прискореної втрати м'язової маси в астронавтів і навіть появи шкірних висипань. Аналогічно, вивчення генетичних змін у бактеріях дасть дослідникам більше підказок про те, як вони поводяться всередині людини – від швидкості поширення до їхньої здатності уникати лікування. Це має значення як для космічних подорожей, так і для охорони здоров'я на Землі.