Чому NASA змінює підхід і хто від цього виграє?

NASA перезапускає програму створення комерційних орбітальних станцій, готуючись до завершення експлуатації Міжнародної космічної станції на початку 2030‑х років. Ключова новація – зниження мінімальних вимог до функціональності майбутніх платформ і перехід до поетапного розвитку: від невеликих автономних модулів до масштабніших комплексів. Такий підхід має збільшити шанси на появу робочих станцій до приблизно 2030 року й скоротити технічні та фінансові ризики на старті, пише 24 Канал з посиланням на ArsTechnica.

П’ять років тому NASA надало початкове фінансування та підтримку кільком командам: Blue Origin (станція Orbital Reef), Axiom Space, Northrop Grumman і Voyager Space (станція Starlab). Відтоді склад учасників еволюціонував: Northrop відмовилася від власного проєкту й приєдналася до ініціативи Voyager, а на ринку з’явилися нові претенденти, включно з Vast, що рухається шляхом тісної інтеграції зі SpaceX.

Нова політика NASA помітно підсилює концепції, які роблять ставку на мінімально необхідну конфігурацію для швидкого виходу в експлуатацію. У цьому контексті найбільше уваги отримує Vast з їхнім модулем Haven‑1. Задум полягає в тому, щоб забезпечити підтримку чотирьох астронавтів для коротких місій тривалістю близько двох тижнів і використовувати кораблі Dragon як головні системи життєзабезпечення та рушійні можливості. Це дозволяє розвернути першу "малу" станцію швидше, а наступні покоління робити автономнішими, тривалішими й функціональнішими.

Це контрастує зі стратегіями інших команд, які відразу орієнтувалися на великі модульні комплекси, ближчі за масштабом до нинішньої МКС. Хоча амбіційні платформи все ще лишаються в планах, NASA тепер відверто заохочує індустрію до поетапного нарощування, коли перший крок – невеликий, технічно реалістичний продукт із чіткою бізнес‑логікою. За баченням агентства, це віддзеркалює успішні схеми програм комерційних вантажних і пілотованих польотів: спершу перевірений сервіс і контрактні зобов’язання, потім розширення можливостей на основі досвіду й попиту.

Представники індустрії трактують цей розворот по‑різному. В NASA прямо вказують, що всі чинні учасники змушені будуть коригувати плани, а декому знадобиться зробити "жорсткіший поворот", фактично переосмисливши архітектуру. У галузі лунає думка, що за нових правил саме "легкі" станції на кшталт Haven‑1 мають найбільші шанси першими вийти на орбіту й запропонувати NASA базову послугу перебування екіпажу. Таким чином великі компанії можуть лишитися за бортом. Якщо вони скасують свої програми, то втратять гроші, які вже витратили. Якщо продовжать розробку великих станцій – ті можуть виявитися нікому непотрібними.

Ще одна важлива зміна – спосіб взаємодії NASA з підрядниками. Замість раннього роздавання великих грантів на "ідеальні" станції, агентство дедалі більше схиляється до моделі закупівлі конкретних точкових послуг після того, як компанії продемонструють технічну готовність і життєздатну економіку. Це має знизити довгострокові ризики для бюджету й стимулювати команди створювати станції з урахуванням реального попиту, а не лише заданих "згори" специфікацій.

Для агентства головний ризик – часовий розрив між виведенням з експлуатації МКС і готовністю нових приватних платформ. Зниження порогу вимог покликане пришвидшити появу мінімально потрібної інфраструктури в низькій навколоземній орбіті, зберегти безперервність наукових експериментів, підготовку астронавтів і комерційну активність, оскільки китайська станція Tiangong весь цей час лишатиметься "на плаву".

У результаті горизонт конкуренції змінився. Команди, що планували великі, постійно населені комплекси, тепер або пришвидшуватимуть перші менші модулі, або переглядатимуть графік і функціонал, аби відповідати новому мінімуму NASA й не втратити часове вікно до 2030 року. Ті ж, хто взяв курс на "мінімально життєздатний продукт", можуть вийти першими та закріпитися як постачальники опорних послуг – від короткострокових екіпажних місій до обмежених наукових програм з подальшим масштабуванням.