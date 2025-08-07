31 июля в Космическом центре Кеннеди во Флориде состоялась важная тренировка для лунной миссии Artemis 2, рассказали в NASA. Четверо членов экипажа – командир Рид Вайзман, пилот Виктор Гловер, специалистка миссии Кристина Кох из NASA и Джереми Гансен из Канадского космического агентства – впервые вместе вошли в свой корабль Orion, информирует 24 Канал.

Как астронавты готовились к полету на Луну?

Для этого они надели те же оранжевые скафандры Orion Crew Survival System, в которых будут во время реального запуска. Внутри включенной капсулы Orion их подключили к системам жизнеобеспечения и связи, чтобы максимально точно воспроизвести условия полета.



Экипаж в скафандрах возле корабля Orion / Фото NASA

Во время теста команда отрабатывала реакцию на смоделированные чрезвычайные ситуации, например внезапные утечки или сбои в системе жизнеобеспечения. По словам представителей NASA, цель заключалась в том, чтобы убедиться в готовности экипажа к любому сценарию.

Кроме симуляции запуска, астронавты также ознакомились с бытовыми аспектами будущей 10-дневной миссии. Они тренировались размещать оборудование, которое станет ненужным после старта, а также изучили организацию сна и пользования "гигиеническим отсеком" внутри корабля.



Астронавты готовятся к предстоящему полету / Фото NASA

Что известно о миссии Artemis 2?

Миссия Artemis 2, старт которой запланирован не ранее апреля 2026 года, станет первым пилотируемым полетом к Луне со времен "Аполлона-17" и отправит людей дальше от Земли, чем кого-либо со времен миссии "Аполлон-13".

Она является продолжением успешного беспилотного полета Artemis 1, который состоялся в 2022 году. Тогда ракета Space Launch System успешно стартовала, отправив капсулу Orion в орбитальный полет вокруг Луны, после чего та успешно приводнилась в Тихом океане.

Астронавтка Кристина Кох отметила, что успех предыдущей миссии заставляет команду быть еще более бдительной. По ее словам, экипаж должен постоянно задавать сложные вопросы и тщательно проверять все, что работает не так, как ожидалось, чтобы избежать чрезмерной самоуверенности.

