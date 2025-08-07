NASA Space Apps Challenge – это глобальная инициатива под эгидой NASA, которая ежегодно объединяет десятки тысяч энтузиастов космоса и технологий по всему миру. В течение 48 часов команды работают над решением практических задач, предложенных космическим агентством, рассказывает 24 Канал.

Смотрите также Человечество увидит самое длинное затмение за 12 тысяч лет: когда это произойдет

Кто может принять участие?

Хакатон открыт для всех: студентов, аналитиков, исследователей, программистов, дизайнеров, писателей, инженеров, разработчиков, биологов и даже музыкантов и художников. Главное – желание создавать инновационные проекты. Участие в мероприятии бесплатное.

Как присоединиться?

Для участия необходимо зарегистрироваться на официальном сайте, выбрав локацию "Dnipro". Участники могут создать собственную команду, присоединиться к существующей или найти единомышленников в специальном Telegram-чате. В дни хакатона команды выбирают одно из предложенных заданий, разрабатывают решение и представляют его местному жюри.

Организатором мероприятия в Днепре традиционно выступает ОО "Ассоциация Ноосфера", основанная бизнесменом и меценатом Максом Поляковым. За 8 лет существования локации днепровские команды неоднократно достигали успеха на мировом уровне:

2017: Команда Spacer вошла в ТОП 10 в номинации People's Choice.

2020: Команда FireWay одержала победу в номинации Best Use of Technology.

2022 и 2024: Команды NEXT SPACE LAB и Craft Lab вошли в список лучших в мире (Global Finalists Honorable Mentions).

Последние два года хакатон в Днепре стал рекордным, собрав более 500 участников из Украины и других стран, которые создали более 100 проектов.