По прогнозам экспертов NASA, 16 июля 2186 года состоится самое длинное полное солнечное затмение, которое когда-либо предсказывали в истории человечества. Его продолжительность достигнет 7 минут и 29 секунд. Последний раз подобное по масштабу явление происходило около 12 тысяч лет назад, рассказывает 24 Канал.

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Во время полного солнечного затмения Луна проходит точно между Землей и Солнцем, полностью закрывая солнечный диск и вызывая временную темноту днем.

Хотя такие события случаются примерно каждые 18 месяцев в разных уголках планеты, увидеть столь длительное затмение – исключительная редкость. Для сравнения, самое короткое известное затмение, произошедшее в 919 году, длилось всего лишь 9 секунд.

Как будет происходить самое длинное за 12 тысяч лет солнечное затмение?

Траектория рекордного события 2186 года начнется над Тихим океаном, пройдет через Панаму и войдет на территорию Южной Америки. Максимальную фазу затмения смогут наблюдать жители Колумбии, Венесуэлы и Гайаны. В частности, в Колумбии тень накроет регионы Чоко, Антиокия, Боливар и город Буэнавентура.

Какую научную ценность имеет такое длительное затмение?

В комментарии 24 Каналу популяризатор науки и автор Universe Space Tech Никита Литвинов рассказал, что в прошлом солнечные затмения позволили астрономам сделать ряд знаковых открытий – от обнаружения гелия до подтверждения Общей теории относительности Эйнштейна.

Конечно, с тех пор их научная значимость снизилась. Однако, затмения, по-прежнему, представляют интерес для ученых, потому что дают возможность наблюдать солнечную корону, которую очень сложно увидеть при обычных обстоятельствах.

Хотя до этого исторического события еще далеко, астрономы отмечают и более близкие явления.

21 сентября 2025 года затмение будет видно в Новой Зеландии и части Антарктиды.

12 августа 2026 года – в Гренландии, Исландии и Испании.

Также Колумбию ждет ряд затмений в 2029, 2031, 2034 годах, а в 2038 году – кольцеобразное затмение, которое создает эффект "огненного кольца".

В целом только до 2030 года состоится более десяти солнечных затмений различных типов, включая самое длинное полное затмение века 2 августа 2027 года. Полный календарь солнечных затмений до 2030 года можно посмотреть на нашем сайте.