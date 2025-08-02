Солнечное затмение 2027 года: что о нем известно?
2 августа 2027 года произойдет самое длинное полное солнечное затмение на суше в период с 1991 по 2114 год. Его уже назвали "Великим североафриканским затмением", поскольку именно в этом регионе его будет видно лучше всего. Наблюдать за явлением, которое продлится 6 минут и 22 секунды, смогут миллионы людей в Южной Европе, Северной Африке и на Ближнем Востоке, пишет 24 Канал со ссылкой на DailyGalaxy.
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Это самый длинный показатель продолжительности для затмений, видимых с суши за последнее время. Причиной такой продолжительности является совпадение нескольких астрономических факторов: Луна будет находиться на ближайшей к Земле точке своей орбиты, из-за чего ее видимый диск будет больше, а Земля одновременно будет на самой отдаленной от Солнца точке, что сделает видимый диск звезды меньше.
Полоса полной фазы затмения пройдет через три континента. Она начнется в Атлантическом океане, коснется южного побережья Испании и Гибралтара, а затем пересечет Северную Африку (Марокко, Алжир, Тунис, Ливия, Египет) и часть Ближнего Востока (Саудовская Аравия, Йемен), завершившись в Индийском океане.
Наилучшие места для наблюдения:
- Луксор, Египет. Этот город считается главным местом для наблюдения за затмением. Здесь ожидается почти гарантированно ясное небо, а продолжительность полной фазы будет составлять 6 минут 20 секунд. Это делает Луксор идеальным местом для совмещения наблюдения за небесным явлением и посещения древних памятников, например Долина Царей.
- Тунис. Для тех, кто хочет избежать сильной жары, Тунис станет отличной альтернативой. В городе Сфакс, например, полная темнота продлится 5 минут 41 секунду.
- Испания и Гибралтар. Это лучшие локации для наблюдения в Европе. В южных испанских городах, например Тарифа, полная фаза продлится до 4 минут 39 секунд.
В Украине затмение будет видно только как частичное. На карте далее видно центральную линию, в которой будет видно полное затмение. Область, ограничена зеленым – это частичная видимость. Украина – среди этих территорий.
Якакой путь пройдет солнечное затмение 2 августа 2027 года / Изображение MapHub.net/Ксавьер М. Джубье
Как правильно наблюдать за затмениями?
Во время наблюдения важно помнить о безопасности. Для правильного наблюдения за солнечным затмением ключевым правилом является защита глаз. Никогда не смотрите прямо на Солнце без специальных средств, поскольку это может вызвать серьезное и необратимое повреждение сетчатки. Даже когда значительная часть солнечного диска закрыта Луной, его излучение остается опасным.
Самый безопасный способ наблюдать за затмением – использовать средства, специально для этого разработанные:
- Очки для затмения. Это самый распространенный вариант. Важно убедиться, что они соответствуют международному стандарту безопасности ISO 12312-2. Обычные солнцезащитные очки, даже очень темные, не обеспечивают достаточной защиты.
- Маска сварщика. Стекло в маске сварщика может служить надежным фильтром для наблюдения за Солнцем.
- Солнечные фильтры для оптики. Если вы планируете использовать телескоп, бинокль или фотоаппарат, необходимо установить на объектив специальный солнечный фильтр. Взгляд на Солнце через оптические приборы без такого фильтра может привести к мгновенному повреждению зрения.
Единственный момент, когда можно безопасно смотреть на затмение невооруженным глазом, – это короткая фаза полной темноты, когда Луна полностью закрывает солнечный диск. Однако как только появляется первый луч Солнца, необходимо немедленно снова надеть защитные очки.