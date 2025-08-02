Сонячне затемнення 2027 року: що про нього відомо?

2 серпня 2027 року відбудеться найдовше повне сонячне затемнення на суходолі в період з 1991 до 2114 року. Його вже назвали "Великим північноафриканським затемненням", оскільки саме в цьому регіоні його буде видно найкраще. Спостерігати за явищем, яке триватиме 6 хвилин і 22 секунди, зможуть мільйони людей у Південній Європі, Північній Африці та на Близькому Сході, пише 24 Канал з посиланням на DailyGalaxy.

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Це найдовший показник тривалості для затемнень, видимих із суші за останній час. Причиною такої тривалості є збіг кількох астрономічних факторів: Місяць перебуватиме на найближчій до Землі точці своєї орбіти, через що його видимий диск буде більшим, а Земля водночас буде на найвіддаленішій від Сонця точці, що зробить видимий диск зорі меншим.

Смуга повної фази затемнення пройде через три континенти. Вона почнеться в Атлантичному океані, торкнеться південного узбережжя Іспанії та Гібралтару, а потім перетне Північну Африку (Марокко, Алжир, Туніс, Лівія, Єгипет) і частину Близького Сходу (Саудівська Аравія, Ємен), завершившись в Індійському океані.

Найкращі місця для спостереження:

Луксор, Єгипет . Це місто вважається головним місцем для спостереження за затемненням. Тут очікується майже гарантовано ясне небо, а тривалість повної фази становитиме 6 хвилин 20 секунд. Це робить Луксор ідеальним місцем для поєднання спостереження за небесним явищем і відвідування стародавніх пам'яток, як-от Долина Царів.

. Це місто вважається головним місцем для спостереження за затемненням. Тут очікується майже гарантовано ясне небо, а тривалість повної фази становитиме 6 хвилин 20 секунд. Це робить Луксор ідеальним місцем для поєднання спостереження за небесним явищем і відвідування стародавніх пам'яток, як-от Долина Царів. Туніс . Для тих, хто хоче уникнути сильної спеки, Туніс стане чудовою альтернативою. У місті Сфакс, наприклад, повна темрява триватиме 5 хвилин 41 секунду.

. Для тих, хто хоче уникнути сильної спеки, Туніс стане чудовою альтернативою. У місті Сфакс, наприклад, повна темрява триватиме 5 хвилин 41 секунду. Іспанія та Гібралтар. Це найкращі локації для спостереження в Європі. У південних іспанських містах, як-от Тарифа, повна фаза триватиме до 4 хвилин 39 секунд.

В Україні затемнення буде видно лише як часткове. На карті далі видно центральну лінію, в якій буде видно повне затемнення. Область, обмежена зеленим – це часткова видимість. Україна – серед цих територій.



Який шлях пройде сонячне затемнення 2 серпня 2027 року / Зображення MapHub.net/Ксав'єр М. Джуб'є

Як правильно спостерігати за затемненнями?

Під час спостереження важливо пам'ятати про безпеку. Для правильного спостереження за сонячним затемненням ключовим правилом є захист очей. Ніколи не дивіться прямо на Сонце без спеціальних засобів, оскільки це може спричинити серйозне та незворотне пошкодження сітківки. Навіть коли значна частина сонячного диска закрита Місяцем, його випромінювання залишається небезпечним.

Найбезпечніший спосіб спостерігати за затемненням — використовувати засоби, спеціально для цього розроблені:

Окуляри для затемнення . Це найпоширеніший варіант. Важливо переконатися, що вони відповідають міжнародному стандарту безпеки ISO 12312-2. Звичайні сонцезахисні окуляри, навіть дуже темні, не забезпечують достатнього захисту.

. Це найпоширеніший варіант. Важливо переконатися, що вони відповідають міжнародному стандарту безпеки ISO 12312-2. Звичайні сонцезахисні окуляри, навіть дуже темні, не забезпечують достатнього захисту. Маска зварювальника . Скло у масці зварювальника може слугувати надійним фільтром для спостереження за Сонцем.

. Скло у масці зварювальника може слугувати надійним фільтром для спостереження за Сонцем. Сонячні фільтри для оптики. Якщо ви плануєте використовувати телескоп, бінокль або фотоапарат, необхідно встановити на об'єктив спеціальний сонячний фільтр. Погляд на Сонце через оптичні прилади без такого фільтра може призвести до миттєвого пошкодження зору.

Єдиний момент, коли можна безпечно дивитися на затемнення неозброєним оком, – це коротка фаза повної темряви, коли Місяць повністю закриває сонячний диск. Однак як тільки з'являється перший промінь Сонця, необхідно негайно знову одягнути захисні окуляри.