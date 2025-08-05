Что стоит знать о солнечных затмениях?

Солнечное затмение – это астрономическое явление, когда Луна проходит между Землей и Солнцем, полностью или частично закрывая солнечный диск для наблюдателей на планете. Механизм солнечного затмения связан с астрономическим явлением, которое называется сизигией – когда Земля, Луна и Солнце выстраиваются в одну линию. Луна при этом отбрасывает тень на поверхность Земли, создавая на ней темные пятна разного размера, пишет 24 Канал.

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Существует четыре основных типа солнечных затмений:

Полное затмение происходит, когда Луна полностью закрывает солнечный диск. В этот момент можно наблюдать солнечную корону – разреженную внешнюю атмосферу Солнца.

Частичное затмение – Луна закрывает лишь часть Солнца, создавая эффект серпа.

Кольцеобразное затмение возникает, когда Луна находится дальше от Земли и ее видимый размер меньше солнечного диска. Вокруг темного диска Луны образуется яркое кольцо.

Гибридное затмение – редкое явление, когда в разных точках Земли можно наблюдать то полное, то кольцеобразное затмение.

Ближайшим солнечным затмением в 2025 году станет частичное затмение 21 сентября. В Украине его не будет видно.

Затмение века: чего мы ждем 2 августа 2027 года

Особое место в календаре будущих затмений занимает полное солнечное затмение 2 августа 2027 года, которое уже называют "Великим североафриканским затмением" и "затмением века". Это будет самое длинное полное солнечное затмение на суше в период с 1991 до 2114 года.

Уникальность этого затмения заключается в его рекордной продолжительности – 6 минут и 22 секунды. Такая продолжительность стала возможной благодаря совпадению нескольких астрономических факторов: Луна будет находиться в ближайшей к Земле точке своей орбиты (перигей), из-за чего ее видимый диск будет больше, а Земля одновременно будет на самой отдаленной от Солнца точке, что сделает видимый диск звезды меньше.

Полоса полной фазы затмения пройдет через три континента. Она начнется в Атлантическом океане, коснется южного побережья Испании и Гибралтара, а затем пересечет Северную Африку – Марокко, Алжир, Тунис, Ливию, Египет – и часть Ближнего Востока, включая Саудовскую Аравию и Йемен. Завершится все в Индийском океане.

Лучшим местом для наблюдения станет Луксор в Египте, где ожидается почти гарантированно ясное небо, а продолжительность полной фазы составит 6 минут 20 секунд. Это делает Луксор идеальным местом для совмещения наблюдения за небесным явлением и посещения древних памятников.

В Украине затмение 2027 года будет видно лишь как частичное, поскольку наша страна находится вне полосы полной видимости.



Какой путь пройдет солнечное затмение 2 августа 2027 года / Изображение MapHub.net/Ксавьер М. Джубье

Полный календарь солнечных затмений до 2030 года

21 сентября 2025 года.

Тип: Частичное затмение.

Видимость: Австралия, Тихий океан, Атлантический океан, Антарктида.

Тип: Частичное затмение. Видимость: Австралия, Тихий океан, Атлантический океан, Антарктида. 17 февраля 2026 года.

Тип: Кольцеобразное затмение.

Видимость: Атлантический океан, Южная Америка, Африка.

Тип: Кольцеобразное затмение. Видимость: Атлантический океан, Южная Америка, Африка. 12 августа 2026 года.

Тип: Полное затмение.

Видимость: Гренландия, Исландия, Испания, Россия (Таймыр), север Европы, Арктика.

Тип: Полное затмение. Видимость: Гренландия, Исландия, Испания, Россия (Таймыр), север Европы, Арктика. 6 февраля 2027 года.

Тип: Кольцеобразное затмение.

Видимость: Южная Америка, Атлантический океан, Африка.

Тип: Кольцеобразное затмение. Видимость: Южная Америка, Атлантический океан, Африка. 2 августа 2027 года.

Тип: Полное затмение.

Видимость: Испания, Гибралтар, Северная Африка, Ближний Восток, Саудовская Аравия, Йемен. В Украине частично видимое.

Тип: Полное затмение. Видимость: Испания, Гибралтар, Северная Африка, Ближний Восток, Саудовская Аравия, Йемен. В Украине частично видимое. 26 января 2028 года.

Тип: Кольцеобразное затмение.

Видимость: Южная Америка, Антарктида.

Тип: Кольцеобразное затмение. Видимость: Южная Америка, Антарктида. 22 июля 2028 года.

Тип: Полное затмение.

Видимость: Индийский океан, Австралия, Новая Зеландия.

Тип: Полное затмение. Видимость: Индийский океан, Австралия, Новая Зеландия. 14 января 2029 года.

Тип: Частичное затмение.

Видимость: Северная Америка.

Тип: Частичное затмение. Видимость: Северная Америка. 12 июня 2029 года.

Тип: Частичное затмение.

Видимость: Северная Азия, Арктика.

Тип: Частичное затмение. Видимость: Северная Азия, Арктика. 11 июля 2029 года.

Тип: Частичное затмение.

Видимость: Южная Америка, Антарктида.

Тип: Частичное затмение. Видимость: Южная Америка, Антарктида. 5 декабря 2029 года.

Тип: Частичное затмение.

Видимость: Антарктида.

Тип: Частичное затмение. Видимость: Антарктида. 1 июня 2030 года.

Тип: Кольцеобразное затмение.

Видимость: Северная Африка, Европа, Украина (только Крым), Азия, Россия, Китай, Япония. Максимальная продолжительность кольцеобразной фазы составит 5 минут 21 секунду.

Тип: Кольцеобразное затмение. Видимость: Северная Африка, Европа, Украина (только Крым), Азия, Россия, Китай, Япония. Максимальная продолжительность кольцеобразной фазы составит 5 минут 21 секунду. 25 ноября 2030 года.

Тип: Полное затмение.

Видимость: Южная Африка, Индийский океан, Австралия, Антарктида.



Здесь показаны траектории всех затмений до 2030 года / Фото EclipseWise

Как правильно наблюдать за солнечным затмением?

Соблюдение нескольких простых советов сделает наблюдение за солнечным затмением безопасным и памятным опытом.

Не смотрите на Солнце без защиты . Даже во время затмения солнечный свет остается вредным для глаз. Смотреть на Солнце без специальных средств защиты может привести к серьезным повреждениям сетчатки, вплоть до слепоты.

. Даже во время затмения солнечный свет остается вредным для глаз. Смотреть на Солнце без специальных средств защиты может привести к серьезным повреждениям сетчатки, вплоть до слепоты. Используйте только специальные очки для наблюдения за затмением. Это могут быть сертифицированные очки для солнечных затмений или специальные солнечные фильтры (стандарт ISO 12312-2).

для наблюдения за затмением. Это могут быть сертифицированные очки для солнечных затмений или специальные солнечные фильтры (стандарт ISO 12312-2). Обычные солнцезащитные очки, диски CD/DVD, бытовое стекло, рентгеновские снимки – не подходят и не обеспечивают защиты .

. Использование телескопа, бинокля или камеры. Никогда не смотрите на Солнце через бинокль, телескоп или объектив камеры без специального солнечного фильтра. Даже кратковременное использование оптики без фильтра может привести к необратимой потере зрения.

через бинокль, телескоп или объектив камеры без специального солнечного фильтра. Даже кратковременное использование оптики без фильтра может привести к необратимой потере зрения. Во время полной фазы, если она есть, можно смотреть на Солнце без защиты, но только на несколько минут и только когда оно полностью закрыто Луной. Как только появится хоть часть яркого солнечного диска – защита снова обязательна.

Фотосъемка затмения. Если хотите фотографировать затмение – используйте специальный солнечный фильтр на объективе и защищайте глаза.

Помните: ни одна фаза частичного затмения не является безопасной для просмотра невооруженным глазом.