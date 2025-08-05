Що варто знати про сонячні затемнення?

Сонячне затемнення – це астрономічне явище, коли Місяць проходить між Землею і Сонцем, повністю або частково закриваючи сонячний диск для спостерігачів на планеті. Механізм сонячного затемнення пов'язаний із астрономічним явищем, яке називається сизигією – коли Земля, Місяць і Сонце вишиковуються в одну лінію. Місяць при цьому відкидає тінь на поверхню Землі, створюючи на ній темні плями різного розміру, пише 24 Канал.

Дивіться також Повне сонячне затемнення – коли буде, як дивитися та чи порине світ у темряву

Існує чотири основні типи сонячних затемнень:

Повне затемнення відбувається, коли Місяць повністю закриває сонячний диск. У цей момент можна спостерігати сонячну корону – розріджену зовнішню атмосферу Сонця.

Часткове затемнення – Місяць закриває лише частину Сонця, створюючи ефект серпа.

Кільцеподібне затемнення виникає, коли Місяць знаходиться далі від Землі і його видимий розмір менший за сонячний диск. Навколо темного диска Місяця утворюється яскраве кільце.

Гібридне затемнення – рідкісне явище, коли в різних точках Землі можна спостерігати то повне, то кільцеподібне затемнення.

Найближчим сонячним затемненням у 2025 році стане часткове затемнення 21 вересня. В Україні його не буде видно.

Затемнення століття: чого ми чекаємо 2 серпня 2027 року

Особливе місце в календарі майбутніх затемнень займає повне сонячне затемнення 2 серпня 2027 року, яке вже називають "Великим північноафриканським затемненням" і "затемненням століття". Це буде найдовше повне сонячне затемнення на суходолі в період з 1991 до 2114 року.

Унікальність цього затемнення полягає в його рекордній тривалості – 6 хвилин і 22 секунди. Така тривалість стала можливою завдяки збігу кількох астрономічних факторів: Місяць перебуватиме в найближчій до Землі точці своєї орбіти (перигей), через що його видимий диск буде більшим, а Земля водночас буде на найвіддаленішій від Сонця точці, що зробить видимий диск зорі меншим.

Смуга повної фази затемнення пройде через три континенти. Вона розпочнеться в Атлантичному океані, торкнеться південного узбережжя Іспанії та Гібралтару, а потім перетне Північну Африку – Марокко, Алжир, Туніс, Лівію, Єгипет – і частину Близького Сходу, включно з Саудівською Аравією та Єменом. Завершиться все в Індійському океані.

Найкращим місцем для спостереження стане Луксор у Єгипті, де очікується майже гарантовано ясне небо, а тривалість повної фази становитиме 6 хвилин 20 секунд. Це робить Луксор ідеальним місцем для поєднання спостереження за небесним явищем і відвідування стародавніх пам'яток.

В Україні затемнення 2027 року буде видне лише як часткове, оскільки наша країна знаходиться поза смугою повної видимості.



Який шлях пройде сонячне затемнення 2 серпня 2027 року / Зображення MapHub.net/Ксав'єр М. Джуб'є

Повний календар сонячних затемнень до 2030 року

21 вересня 2025 року.

Тип: Часткове затемнення.

Видимість: Австралія, Тихий океан, Атлантичний океан, Антарктида.

Тип: Часткове затемнення. Видимість: Австралія, Тихий океан, Атлантичний океан, Антарктида. 17 лютого 2026 року.

Тип: Кільцеподібне затемнення.

Видимість: Атлантичний океан, Південна Америка, Африка.

Тип: Кільцеподібне затемнення. Видимість: Атлантичний океан, Південна Америка, Африка. 12 серпня 2026 року.

Тип: Повне затемнення.

Видимість: Гренландія, Ісландія, Іспанія, Росія (Таймир), північ Європи, Арктика.

Тип: Повне затемнення. Видимість: Гренландія, Ісландія, Іспанія, Росія (Таймир), північ Європи, Арктика. 6 лютого 2027 року.

Тип: Кільцеподібне затемнення.

Видимість: Південна Америка, Атлантичний океан, Африка.

Тип: Кільцеподібне затемнення. Видимість: Південна Америка, Атлантичний океан, Африка. 2 серпня 2027 року.

Тип: Повне затемнення.

Видимість: Іспанія, Гібралтар, Північна Африка, Близький Схід, Саудівська Аравія, Ємен. В Україні частково видиме.

Тип: Повне затемнення. Видимість: Іспанія, Гібралтар, Північна Африка, Близький Схід, Саудівська Аравія, Ємен. В Україні частково видиме. 26 січня 2028 року.

Тип: Кільцеподібне затемнення.

Видимість: Південна Америка, Антарктида.

Тип: Кільцеподібне затемнення. Видимість: Південна Америка, Антарктида. 22 липня 2028 року.

Тип: Повне затемнення.

Видимість: Індійський океан, Австралія, Нова Зеландія.

Тип: Повне затемнення. Видимість: Індійський океан, Австралія, Нова Зеландія. 14 січня 2029 року.

Тип: Часткове затемнення.

Видимість: Північна Америка.

Тип: Часткове затемнення. Видимість: Північна Америка. 12 червня 2029 року.

Тип: Часткове затемнення.

Видимість: Північна Азія, Арктика.

Тип: Часткове затемнення. Видимість: Північна Азія, Арктика. 11 липня 2029 року.

Тип: Часткове затемнення.

Видимість: Південна Америка, Антарктида.

Тип: Часткове затемнення. Видимість: Південна Америка, Антарктида. 5 грудня 2029 року.

Тип: Часткове затемнення.

Видимість: Антарктида.

Тип: Часткове затемнення. Видимість: Антарктида. 1 червня 2030 року.

Тип: Кільцеподібне затемнення.

Видимість: Північна Африка, Європа, Україна (лише Крим), Азія, Росія, Китай, Японія. Максимальна тривалість кільцеподібної фази становитиме 5 хвилин 21 секунду.

Тип: Кільцеподібне затемнення. Видимість: Північна Африка, Європа, Україна (лише Крим), Азія, Росія, Китай, Японія. Максимальна тривалість кільцеподібної фази становитиме 5 хвилин 21 секунду. 25 листопада 2030 року.

Тип: Повне затемнення.

Видимість: Південна Африка, Індійський океан, Австралія, Антарктида.



Тут показані траєкторії всіх затемнень до 2030 року / Фото EclipseWise

Як правильно спостерігати за сонячним затемненням?

Дотримання кількох простих порад зробить спостереження за сонячним затемненням безпечним і пам’ятним досвідом.

Не дивіться на Сонце без захисту . Навіть під час затемнення сонячне світло залишається шкідливим для очей. Дивитися на Сонце без спеціальних засобів захисту може призвести до серйозних ушкоджень сітківки, аж до сліпоти.

. Навіть під час затемнення сонячне світло залишається шкідливим для очей. Дивитися на Сонце без спеціальних засобів захисту може призвести до серйозних ушкоджень сітківки, аж до сліпоти. Використовуйте лише спеціальні окуляри для спостереження за затемненням. Це можуть бути сертифіковані окуляри для сонячних затемнень або спеціальні сонячні фільтри (стандарт ISO 12312-2).

для спостереження за затемненням. Це можуть бути сертифіковані окуляри для сонячних затемнень або спеціальні сонячні фільтри (стандарт ISO 12312-2). Звичайні сонцезахисні окуляри, диски CD/DVD, побутове скло, рентгенівські знімки – не підходять і не забезпечують захисту .

. Використання телескопа, бінокля чи камери. Ніколи не дивіться на Сонце через бінокль, телескоп чи об'єктив камери без спеціального сонячного фільтра. Навіть короткочасне використання оптики без фільтра може спричинити незворотну втрату зору.

через бінокль, телескоп чи об'єктив камери без спеціального сонячного фільтра. Навіть короткочасне використання оптики без фільтра може спричинити незворотну втрату зору. Під час повної фази, якщо вона є, можна дивитись на Сонце без захисту, але лише на декілька хвилин і тільки коли воно повністю закрите Місяцем. Як тільки з’явиться хоч частина яскравого сонячного диска – захист знову обов’язковий.

Фотозйомка затемнення. Якщо хочете фотографувати затемнення – використовуйте спеціальний сонячний фільтр на об’єктиві та захищайте очі.

Пам’ятайте: жодна фаза часткового затемнення не є безпечною для перегляду неозброєним оком.