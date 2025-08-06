Миссия Lunar Trailblazer, которая должна была заложить научную основу для колонизации Луны, завершилась, так и не начавшись, сообщили в NASA. Зонд, разработанный компанией Lockheed Martin, был запущен 26 февраля 2025 года на ракете Falcon 9, информирует 24 Канал.

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Какой была миссия Lunar Trailblazer?

Его главной целью было составление детальной карты залежей водяного льда на Луне, особенно в затененных кратерах на полюсах. Наличие местных источников воды является критическим условием для строительства будущих населенных баз.

Для выполнения этой задачи аппарат оснастили двумя приборами.

Первый, Lunar Thermal Mapper (LTM) , должен был измерять температуру поверхности для картографирования минералов.

, должен был измерять температуру поверхности для картографирования минералов. Второй, High-resolution Volatiles and Minerals Moon Mapper (HVM3), должен был анализировать отраженный солнечный свет, чтобы обнаружить химические следы воды.

После успешного запуска и отделения от ракеты команда миссии установила связь с зондом. Однако уже на следующий день контакт был потерян.



Спутник Lunar Trailblazer в ангаре перед запуском / Фото NASA

Без связи операторы не смогли включить двигатель для коррекции курса и правильно сориентировать солнечные панели для подзарядки аккумуляторов. Наземные радары показали, что аппарат начал бесконтрольно вращаться в космосе, что обрекло его на быструю потерю энергии.

К концу июля зонд отдалился от Земли настолько, что шансов на восстановление связи не осталось. 31 июля NASA приняло решение окончательно прекратить миссию, распустив команду управления.

Тем временем агентство планирует построить ядерный реактор на Луне к 2030 году. Этот проект должен стать ответом на совместные амбиции Китая и России, которые планируют создать Международную лунную исследовательскую станцию с собственной АЭС до 2036 года.