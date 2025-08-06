Місія Lunar Trailblazer, що мала закласти наукову основу для колонізації Місяця, завершилася, так і не розпочавшись, повідомили в NASA. Зонд, розроблений компанією Lockheed Martin, був запущений 26 лютого 2025 року на ракеті Falcon 9, інформує 24 Канал.

Дивіться також NASA проведе перші за сім років перемовини з "Роскосмосом"

Якою була місія Lunar Trailblazer?

Його головною метою було складання найдетальнішої карти покладів водяного льоду на Місяці, особливо в затінених кратерах на полюсах. Наявність місцевих джерел води є критичною умовою для будівництва майбутніх населених баз.

Для виконання цього завдання апарат оснастили двома приладами.

Перший, Lunar Thermal Mapper (LTM) , мав вимірювати температуру поверхні для картографування мінералів.

, мав вимірювати температуру поверхні для картографування мінералів. Другий, High-resolution Volatiles and Minerals Moon Mapper (HVM3), повинен був аналізувати відбите сонячне світло, щоб виявити хімічні сліди води.

Після успішного запуску та відділення від ракети команда місії встановила зв'язок із зондом. Однак вже наступного дня контакт було втрачено.



Супутник Lunar Trailblazer в ангарі перед запуском / Фото NASA

Без зв'язку оператори не змогли увімкнути двигун для корекції курсу та правильно зорієнтувати сонячні панелі для підзарядки акумуляторів. Наземні радари показали, що апарат почав безконтрольно обертатися в космосі, що прирекло його на швидку втрату енергії.

До кінця липня зонд віддалився від Землі настільки, що шансів на відновлення зв'язку не залишилося. 31 липня NASA ухвалило рішення остаточно припинити місію, розпустивши команду управління.

Тим часом агенція планує збудувати ядерний реактор на Місяці до 2030 року. Цей проєкт повинен стати відповіддю на спільні амбіції Китаю та Росії, які планують створити Міжнародну місячну дослідницьку станцію з власною АЕС до 2036 року.