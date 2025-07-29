Про що будуть говорити?

Дмитро Баканов, який очолює "Роскосмос" з лютого цього року, вже прибув до Хьюстона для переговорів із тимчасовим керівником NASA Шоном Даффі. Зустріч заплановано на 31 липня 2025 року, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Головні теми переговорів включатимуть:

Продовження програми перехресних польотів. Наприкінці грудня 2023 року Росія та США домовилися продовжити програму перехресних польотів до МКС до 2025 року включно.

Подовження терміну експлуатації Міжнародної космічної станції.

Роботу спільної російсько-американської робочої групи з безпечного виведення МКС з орбіти та контрольованого затоплення в океані.

Баканов також планує зустрітися з екіпажем космічного корабля Crew Dragon, до складу якого входить російський космонавт Олег Платонов.

Під час візиту Баканов також відвідає підрозділи Космічного центру Джонсона та виробничі потужності Boeing для переговорів з керівництвом космічних програм компанії.

Остання особиста зустріч керівників двох космічних агентств відбулася у жовтні 2018 року, коли тодішній глава Роскосмосу Дмитро Рогозін зустрівся з адміністратором NASA Джимом Брайденстайном на космодромі Байконур.

Космічна галузь залишається одним із небагатьох напрямків міжнародного співробітництва, де США та Росія продовжують тісно працювати разом. Відносини між двома країнами в інших сферах, які ніколи не були ідеальними, ще більше погіршилися після російського вторгнення в Україну у 2022 році.