Новий тимчасовий керівник NASA Шон Даффі, який також обіймає посаду міністра транспорту США, має намір цього тижня представити прискорений план будівництва місячного ядерного реактора, інформує 24 Канал з посиланням на Politico.

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Про цю ініціативу стало відомо з внутрішнього документа агентства. Це перше гучне рішення Даффі на новій посаді, ухвалене на тлі можливих скорочень бюджету NASA.

План передбачає значне посилення амбіцій. Раніше в межах проєкту Fission Surface Power Project агентство розглядало можливість створення реактора потужністю 40 кіловатів, якого, за розрахунками, вистачило б для живлення 33 домогосподарств.

Тепер же йдеться про установку потужністю 100 кіловатів, яка має бути готова до запуску вже до 2030 року. Примітно, що саме на цей рік Китай планує висадку свого першого астронавта на Місяць.

Навіщо NASA ядерний реактор на Місяці?

Ядерний реактор вважається ключовим елементом для тривалої присутності людини на Місяці. На відміну від сонячних панелей, він може виробляти енергію безперервно. Це критично важливо в умовах місячної ночі, яка триває близько 14 земних діб.

Стабільне джерело енергії необхідне для систем життєзабезпечення, обігріву житлових модулів, проведення наукових експериментів та роботи обладнання.



Fission Surface Power Project / Фото NASA

Однак головна причина прискорення – геополітична. В NASA побоюються, що країна, яка першою встановить потужне джерело енергії, може "оголосити закриту зону". Це занепокоєння викликане спільним проєктом Китаю та Росії зі створення Міжнародної місячної дослідницької станції (ILRS), яку планують живити від власної АЕС до 2036 року. Якщо вони першими займуть стратегічну локацію, наприклад, на одному з полюсів Місяця, то можуть обмежити доступ інших країн до важливих ресурсів.

Для реалізації цих амбітних цілей NASA має негайно призначити керівника проєкту та зібрати пропозиції від промисловості протягом 60 днів. Курс на освоєння космосу людиною підтверджується і проєктом бюджету на 2026 рік, який пріоритезує пілотовані польоти, водночас пропонуючи скоротити фінансування наукових місій приблизно на 50% і все це на тлі наймасовішого скорочення працівників NASA в історії агентства.

Паралельно Даффі наполягає на швидшій заміні Міжнародної космічної станції комерційними орбітальними станціями до 2030 року. Такі компанії, як Axiom Space, Vast і Blue Origin, вже виявили зацікавленість у створенні таких об'єктів. Проте законодавці стурбовані, що NASA не виділяє кошти достатньо швидко, що ставить під загрозу ці терміни.