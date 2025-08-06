Новый временный руководитель NASA Шон Даффи, который также занимает должность министра транспорта США, намерен на этой неделе представить ускоренный план строительства лунного ядерного реактора, информирует 24 Канал со ссылкой на Politico.

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Об этой инициативе стало известно из внутреннего документа агентства. Это первое громкое решение Даффи на новой должности, принято на фоне возможных сокращений бюджета NASA.

План предусматривает значительное усиление амбиций. Ранее в рамках проекта Fission Surface Power Project агентство рассматривало возможность создания реактора мощностью 40 киловатт, которого, по расчетам, хватило бы для питания 33 домохозяйств.

Теперь же речь идет об установке мощностью 100 киловатт, которая должна быть готова к запуску уже к 2030 году. Примечательно, что именно на этот год Китай планирует высадку своего первого астронавта на Луну.

Зачем NASA ядерный реактор на Луне?

Ядерный реактор считается ключевым элементом для длительного присутствия человека на Луне. В отличие от солнечных панелей, он может вырабатывать энергию непрерывно. Это критически важно в условиях лунной ночи, которая длится около 14 земных суток.

Стабильный источник энергии необходим для систем жизнеобеспечения, обогрева жилых модулей, проведения научных экспериментов и работы оборудования.



Fission Surface Power Project / Фото NASA

Однако главная причина ускорения – геополитическая. В NASA опасаются, что страна, которая первой установит мощный источник энергии, может "объявить закрытую зону". Это беспокойство вызвано совместным проектом Китая и России по созданию Международной лунной исследовательской станции (ILRS), которую планируют питать от собственной АЭС до 2036 года. Если они первыми займут стратегическую локацию, например, на одном из полюсов Луны, то могут ограничить доступ других стран к важным ресурсам.

Для реализации этих амбициозных целей NASA должно немедленно назначить руководителя проекта и собрать предложения от промышленности в течение 60 дней. Курс на освоение космоса человеком подтверждается и проектом бюджета на 2026 год, который приоритезирует пилотируемые полеты, одновременно предлагая сократить финансирование научных миссий примерно на 50% и все это на фоне самого массового сокращения работников NASA в истории агентства.

Параллельно Даффи настаивает на быстрой замене Международной космической станции коммерческими орбитальными станциями до 2030 года. Такие компании, как Axiom Space, Vast и Blue Origin, уже проявили заинтересованность в создании таких объектов. Однако законодатели обеспокоены, что NASA не выделяет средства достаточно быстро, что ставит под угрозу эти сроки.