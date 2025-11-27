Это инцидент ставит под угрозу будущие российские миссии, поскольку альтернативных мест для пилотируемых полетов в России пока нет, рассказывает 24 Канал со ссылкой на журналиста Анатолия Зака. Именно он обратил внимание на разрушенные элементы, которые обвалились после запуска.

Что именно было разрушено во время запуска?

Инцидент произошел во время отправки смешанного экипажа на орбиту. Хотя сам носитель успешно покинул пусковой стол, как сообщает Space.com, наземная инфраструктура получила катастрофические повреждения.

По предварительным данным, старый бетон не выдержал нагрузок во время старта, и массивный кусок конструкции упал непосредственно в газоотводный канал.

"Роскосмос" попытался скрыть факт аварии, оперативно удалив кадры концовки трансляции, где было видно повреждения. Однако на ретрансляции запуска от NASA четко зафиксирован момент, когда оборудование начало сыпаться еще во время подъема ракеты.

В то же время пока точно не известно о масштабах повреждений и что именно могло быть разрушено. Анатолий Зак склоняется к мнению, что критические повреждения получила так называемая Кабина обслуживания. Для стороннего наблюдателя стартовая площадка выглядит как плоская бетонная поверхность, но под ней скрыт многоэтажный лабиринт технических сооружений.



Кабина обслуживания

Это массивная подвижная конструкция, которая позволяет инженерам работать с нижней частью ракеты и ее двигателями, когда носитель уже установлен вертикально. Перед самым стартом специальные мосты кабины складываются, и все сооружение отъезжает по рельсам в защищенную нишу под бетоном, укрываясь от раскаленных газов двигателей.

Именно эта ниша или защитные экраны, вероятно, не выдержали вибрационной и температурной нагрузки от запуска "Союза".

Ирония ситуации заключается в происхождении этого оборудования. Оригинальные конструкции кабин обслуживания (индекс 8У216), которые используются на всех площадках для "Союзов", были разработаны в Москве, но изготавливались на Новокраматорском машиностроительном заводе (НКМЗ) в Украине.

Именно украинские инженеры создали механизмы, которые десятилетиями обеспечивали запуски советских, а впоследствии и российских ракет.

Учитывая возраст оборудования на 31-й площадке и невозможность получить оригинальные запчасти или профессиональное обслуживание от производителя из Краматорска, разрушение инфраструктуры выглядит закономерным итогом эксплуатации без надлежащей модернизации.

Почему инцидент является критическим для российской космонавтики?

Ситуация осложняется тем, что площадка №31 оставалась единственным действующим местом старта для российских пилотируемых и грузовых миссий к МКС. Ранее использовалась легендарная площадка №1 ("Гагаринский старт"), однако Россия была вынуждена закрыть ее из-за невозможности эксплуатации: системы управления комплекса базировались на электронике, изготовленной в Украине, как сообщает Alpha Centauri.

Теперь под вопросом оказался график всех последующих полетов. Уже в конце декабря с этого же места должен был стартовать грузовой корабль "Прогресс МС-33". Учитывая масштабы разрушений, Россия, вероятнее всего, потеряла техническую возможность осуществлять ротацию экипажей и обеспечивать станцию грузами в ближайшей перспективе.