Откуда происходит Солнце?

Наука давно пытается отследить путь звезд сквозь время и пространство. Благодаря данным со спутника Gaia, который создал самую точную трехмерную карту Млечного Пути, исследователи смогли заглянуть в далекое прошлое нашей системы. Ученые проанализировали характеристики 6 594 звезд, которые называют солнечными двойниками из-за их сходства с Солнцем по температуре, массе и химическому составу. Эта выборка оказалась в 30 раз больше всех предыдущих подобных исследований, пишет Space.

Результаты анализа свидетельствуют, что Солнце родилось примерно 4,6 миллиарда лет назад в регионе, который расположен на 10 000 световых лет ближе к центру галактики, чем его нынешнее местонахождение. Главным доказательством этого является уровень металличности звезды – содержание элементов, тяжелее водорода и гелия. Во внутренних частях Млечного Пути концентрация металлов значительно выше, и именно такие показатели имеет наше Солнце.

Исследователи Дайсуке Танигучи из Токийского столичного университета и Такуджи Цудзимото из Национальной астрономической обсерватории Японии установили, что Солнце было не одиноким в своем путешествии. Около 4 – 6 миллиардов лет назад произошла масштабная миграция целой популяции подобных звезд, пишет SciTechDaily.

Изучение возраста солнечных двойников показало четкий всплеск количества светил, которые имеют возраст от 4 до 6 миллиардов лет и сейчас находятся на том же расстоянии от галактического центра, что и мы. Это подтверждает теорию, что наша система не оказалась на своей текущей позиции случайно.

Почему так произошло?

Причиной такого массового перемещения стала эволюция структуры самой галактики. В центре Млечного Пути расположена гигантская вращающаяся "балка",. При обычных условиях она создает гравитационный барьер, который не позволяет объектам легко выходить за пределы внутренних регионов.

Однако ученые предполагают, что именно в период формирования этой структуры она подействовала как своеобразный двигатель: сначала накопила газ для рождения новых звезд, а затем вытолкнула их наружу.

Как это повлияло на возникновение жизни?

Это открытие имеет критическое значение для понимания того, как на Земле появилась жизнь. Внутренние районы галактики являются чрезвычайно враждебной средой, отмечает Phys.org. Там гораздо чаще происходят взрывы сверхновых звезд, а уровень радиации и частота звездных столкновений слишком высоки для спокойного развития биологических видов.

Дайсуке Танигучи объясняет, что благодаря бегству из опасного центра Солнце провело большую часть своей истории в более тихом внешнем диске. Таким образом, формирование галактической балки фактически обеспечило безопасную гавань для нашей планеты.

Что будет дальше?

Сейчас астрономы готовятся к расширению своего исследования, используя новые массивы данных от Gaia, чтобы найти настоящих близнецов Солнца – звезд, которые родились в том же месте и в то же время, что и наше светило.