Звідки походить Сонце?

Наука давно намагається відстежити шлях зірок крізь час і простір. Завдяки даним із супутника Gaia, який створив найточнішу тривимірну карту Чумацького Шляху, дослідники змогли зазирнути в далеке минуле нашої системи. Вчені проаналізували характеристики 6 594 зірок, які називають сонячними двійниками через їхню схожість із Сонцем за температурою, масою та хімічним складом. Ця вибірка виявилася у 30 разів більшою за всі попередні подібні дослідження, пише Space.

Результати аналізу свідчать, що Сонце народилося приблизно 4,6 мільярда років тому в регіоні, який розташований на 10 000 світлових років ближче до центру галактики, ніж його теперішнє місцеперебування. Головним доказом цього є рівень металічності зірки – вміст елементів, важчих за водень і гелій. У внутрішніх частинах Чумацького Шляху концентрація металів значно вища, і саме такі показники має наше Сонце.

Дослідники Дайсуке Танігучі з Токійського столичного університету та Такуджі Цудзімото з Національної астрономічної обсерваторії Японії встановили, що Сонце було не самотнім у своїй подорожі. Близько 4 – 6 мільярдів років тому відбулася масштабна міграція цілої популяції подібних зірок, пише SciTechDaily.

Вивчення віку сонячних двійників показало чіткий сплеск кількості світил, які мають вік від 4 до 6 мільярдів років і зараз перебувають на тій самій відстані від галактичного центру, що й ми. Це підтверджує теорію, що наша система не опинилася на своїй поточній позиції випадково.

Чому так сталося?

Причиною такого масового переміщення стала еволюція структури самої галактики. У центрі Чумацького Шляху розташована гігантська "балка", що обертається. За звичайних умов вона створює гравітаційний бар'єр, який не дозволяє об'єктам легко виходити за межі внутрішніх регіонів.

Однак науковці припускають, що саме в період формування цієї структури вона подіяла як своєрідний двигун: спочатку накопичила газ для народження нових зірок, а потім виштовхнула їх назовні.

Як це вплинуло на виникнення життя?

Це відкриття має критичне значення для розуміння того, як на Землі з'явилося життя. Внутрішні райони галактики є надзвичайно ворожим середовищем, відзначає Phys.org. Там набагато частіше стаються вибухи наднових зірок, а рівень радіації та частота зоряних зіткнень є занадто високими для спокійного розвитку біологічних видів.

Дайсуке Танігучі пояснює, що завдяки втечі з небезпечного центру Сонце провело більшу частину своєї історії в тихішому зовнішньому диску. Таким чином, формування галактичної балки фактично забезпечило безпечну гавань для нашої планети.

Що буде далі?

Наразі астрономи готуються до розширення свого дослідження, використовуючи нові масиви даних від Gaia, щоб знайти справжніх близнюків Сонця – зірок, які народилися в тому самому місці та в той самий час, що й наше світило.