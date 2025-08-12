Direct to Cell – это новаторский подход Starlink, дочерней компании SpaceX, к обеспечению мобильной связи, позволяющий стандартным 4G/LTE-смартфонам напрямую соединяться с низкоорбитальными спутниками, рассказывает 24 Канал.

В отличие от спутниковых телефонов, которые требуют специальных антенн, эта технология использует уже встроенные в смартфоны чипы для связи с космосом. Система функционирует как виртуальная сотовая башня, обеспечивая покрытие там, где наземная инфраструктура отсутствует или повреждена.

Что инновационного в Direct to Cell?

Ключевым преимуществом Direct to Cell является ее совместимость с существующими мобильными устройствами без каких-либо модификаций. Телефон "воспринимает" спутник как обычную базовую станцию, хотя на самом деле коммуницирует с космическим аппаратом на высоте около 550 километров.

Благодаря большому созвездию спутников Starlink на низкой околоземной орбите, обеспечивается меньшая задержка сигнала и большая пропускная способность. Компания адаптировала спутники второго поколения (Starlink v2) для работы с мобильными телефонами, оборудовав их более мощными антеннами.



Спутники Starlink на орбите / Фото SpaceX

Каждый спутник может создавать несколько "зон покрытия" диаметром 30-50 километров, обслуживая тысячи пользователей одновременно. Starlink инвестировал миллиарды долларов в разработку и интеграцию этой технологии с наземной инфраструктурой.

Какие преимущества дает Direct to Cell?

Direct to Cell открывает значительные возможности для обеспечения связи там, где традиционная мобильная инфраструктура недоступна или повреждена. Для Украины это особенно важно из-за постоянных атак на телекоммуникации. Обесточивание или повреждение сотовых вышек больше не смогут полностью изолировать население.

Технология позволит обеспечить мобильную связь в горных и отдаленных регионах, где строительство сотовых башен экономически нецелесообразно, например, в Карпатах. Жители этих районов получат доступ к связи без дополнительных инвестиций в инфраструктуру.

Direct to Cell станет незаменимой во время стихийных бедствий, таких как землетрясения, наводнения или ураганы, когда наземные коммуникации могут быть разрушены. Это позволит спасательным службам координировать действия, а пострадавшим – сообщать о своем состоянии.

Какое оборудование нужно для работы?

У вас, скорее всего, уже все есть. Ведь для использования Starlink Direct to Cell нужен 4G-смартфон с SIM-картой или eSIM от поддерживаемого оператора, а это практически любой современный гаджет, если ваше устройство не старше 2015 года.

Главным условием является прямая видимость неба, поскольку в помещениях или глубоких оврагах технология работать не будет. Операционная система телефона не требует модификаций. Однако скорость передачи данных будет ниже, чем у обычного 4G, поэтому пока в Украине протестировали только передачу сообщений.



Direct to Cell обеспечит смартфон спутниковой связью / Фото hybridnetworks

Украина является одной из шести стран, где Starlink тестирует Direct to Cell. Тестирование проводится при участии ведущих телекоммуникационных компаний, в частности "Киевстар", а официальный коммерческий запуск в Украине запланирован на осень 2025 года.