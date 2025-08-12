Direct to Cell – це новаторський підхід Starlink, дочірньої компанії SpaceX, до забезпечення мобільного зв'язку, що дозволяє стандартним 4G/LTE-смартфонам напряму з'єднуватися з низькоорбітальними супутниками, розповідає 24 Канал.

На відміну від супутникових телефонів, які потребують спеціальних антен, ця технологія використовує вже вбудовані в смартфони чипи для зв'язку з космосом. Система функціонує як віртуальна стільникова вежа, забезпечуючи покриття там, де наземна інфраструктура відсутня або пошкоджена.

Що інноваційного в Direct to Cell?

Ключовою перевагою Direct to Cell є її сумісність з існуючими мобільними пристроями без будь-яких модифікацій. Телефон "сприймає" супутник як звичайну базову станцію, хоча насправді комунікує з космічним апаратом на висоті близько 550 кілометрів.

Завдяки великому сузір'ю супутників Starlink на низькій навколоземній орбіті, забезпечується менша затримка сигналу та більша пропускна здатність. Компанія адаптувала супутники другого покоління (Starlink v2) для роботи з мобільними телефонами, обладнавши їх потужнішими антенами.



Супутники Starlink на орбіті / Фото SpaceX

Кожен супутник може створювати кілька "зон покриття" діаметром 30-50 кілометрів, обслуговуючи тисячі користувачів одночасно. Starlink інвестував мільярди доларів у розробку та інтеграцію цієї технології з наземною інфраструктурою.

Які переваги дає Direct to Cell?

Direct to Cell відкриває значні можливості для забезпечення зв'язку там, де традиційна мобільна інфраструктура недоступна або пошкоджена. Для України це особливо важливо через постійні атаки на телекомунікації. Знеструмлення або пошкодження стільникових веж більше не зможуть повністю ізолювати населення.

Технологія дозволить забезпечити мобільний зв'язок у гірських та віддалених регіонах, де будівництво стільникових веж економічно недоцільне, наприклад, у Карпатах. Мешканці цих районів отримають доступ до зв'язку без додаткових інвестицій в інфраструктуру.

Direct to Cell стане незамінною під час стихійних лих, таких як землетруси, повені чи урагани, коли наземні комунікації можуть бути зруйновані. Це дозволить рятувальним службам координувати дії, а постраждалим – повідомляти про свій стан.

Яке обладнання потрібне для роботи?

У вас, швидше за все, вже все є. Адже для використання Starlink Direct to Cell потрібен 4G-смартфон із SIM-карткою або eSIM від підтримуваного оператора, а це практично будь-який сучасний ґаджет, якщо ваш пристрій не старше 2015 року.

Головною умовою є пряма видимість неба, оскільки в приміщеннях або глибоких ярах технологія не працюватиме. Операційна система телефону не потребує модифікацій. Проте швидкість передачі даних буде нижчою, ніж у звичайного 4G, тому наразі в Україні протестували лише передачу повідомлень.



Direct to Cell забезпечить смартфон супутниковим зв'язком / Фото hybridnetworks

Україна є однією з шести країн, де Starlink тестує Direct to Cell. Тестування проводиться за участі провідних телекомунікаційних компаній, зокрема "Київстар", а офіційний комерційний запуск в Україні заплановано на осінь 2025 року.