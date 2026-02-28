SpaceX продовжує розвивати напрям супутникового зв'язку для смартфонів. Нещодавно мова зайшла про суттєве зростання швидкості з'єднання. Під час конференції Space Connect керівник політики SpaceX у сфері супутникового зв'язку Удривольф Піка заявив, що компанія прагне досягти пікової швидкості на одного користувача. За його словами, це виглядає неймовірно, якщо враховувати обмеження каналу зв'язку між космосом і звичайним мобільним телефоном, передає PCMag.

Дивіться також SpaceX тепер хоче робити бойові дрони з голосовим керуванням та ШІ

Starlink збирається конкурувати з мобільними операторами?

Якщо SpaceX вдасться реалізувати цей показник, супутниковий сервіс стане близьким за швидкістю до класичних наземних мереж 5G. Для порівняння, за даними Speedtest від Ookla, середня швидкість завантаження у мережі 5G оператора T-Mobile становить близько 309 Мбіт/с, а в AT&T – приблизно 172 Мбіт/с. Тобто Starlink потенційно зможе наблизитися до нижньої межі швидкостей великих мобільних мереж США.

Наразі супутникова мобільна послуга Starlink працює через T-Satellite – компанію, що належить T-Mobile. Проте її можливості поки що суттєво обмежені.

В Україні Starlink теж надає послугу з'єднання із супутником. Українські абоненти Київстар отримали доступ до технології Direct to Cell, однак послуга також наразі обмежена лише можливістю надсилання текстових повідомлень, без додаткової плати в межах поточних тарифних планів.

В мережах T-Mobile сервіс вже підтримує текстові повідомлення, окремі мобільні застосунки та відеодзвінки низької якості, але швидкість для одного користувача не перевищує 4 Мбіт/с. Фактично це базовий рівень зв'язку для екстрених ситуацій або віддалених регіонів.

Як працює ця технологія?

Технологія Starlink Direct to Cell базується на простій, але амбітній ідеї: супутники на низькій навколоземній орбіті – приблизно 550 км – виконують роль мобільних базових станцій. Фактично це "вишки зв'язку" в космосі, які передають сигнал безпосередньо на звичайний смартфон.

Головний плюс рішення – відсутність потреби в спеціальному обладнанні. Система сумісна зі стандартними 4G-телефонами. Смартфон використовує власні вбудовані модулі зв'язку та сприймає супутник як звичайну наземну станцію оператора. Щоб це стало можливим, SpaceX оснастила супутники другого покоління потужними антенами.

Один апарат здатен формувати кілька зон покриття діаметром приблизно 30 – 50 кілометрів і паралельно обслуговувати тисячі абонентів. Перемикання відбувається автоматично. Якщо телефон втрачає сигнал наземної мережі, він під'єднується до супутника без участі користувача.

Водночас технологія має природне обмеження: необхідна пряма видимість неба. У приміщеннях, підвалах або глибоких балках сигнал працювати не буде.

Коли все запрацює на рівні якості мобільних мереж?

Кардинальні зміни очікуються після модернізації системи. SpaceX планує використати радіочастотний спектр, придбаний в EchoStar. Угода ще потребує фінального завершення, яке заплановане на кінець 2027 року – саме тоді компанія розраховує запустити оновлену версію супутникової мобільної мережі.

Окрім цього, SpaceX звернулася до регуляторів із запитом на дозвіл вивести на орбіту ще 15 000 супутників Starlink. Нині для мобільного супутникового зв'язку використовується приблизно 650 апаратів. Масштабування угруповання має стати ключовим фактором зростання пропускної здатності та стабільності з'єднання. SpaceX активно розширює партнерську мережу.

Окрім T-Mobile, компанія співпрацює з Rogers у Канаді та KDDI в Японії, а також веде переговори з іншими операторами по всьому світу. Втім, SpaceX не єдина, хто бачить майбутнє мобільного зв'язку в космосі.

AST SpaceMobile заявляє про пікову швидкість 120 Мбіт/с на одну комірку покриття. Компанія вже запустила перший супутник другого покоління BlueBird із гігантською антенною решіткою площею 230 м2. У співпраці з Vodafone планується створення європейської мережі супутникового мобільного зв’язку

До кінця року AST SpaceMobile планує вивести на орбіту від 45 до 60 супутників, що дозволить охопити ключові ринки. Для повного глобального покриття їй потрібно 90 апаратів.

Ще одним гравцем є Globalstar – оператор, який забезпечує супутниковий екстрений зв'язок для iPhone від Apple. Наразі ця функція залишається безплатний. У майбутньому Globalstar планує розширити можливості завдяки новому супутниковому угрупованню під назвою C-3.

Конкуренція Starlink та мобільних операторів не за горами

Ілон Маск раніше вже натякав, що Starlink потенційно може конкурувати з класичними мобільними операторами. Водночас він наголошував, що компанія не ставить за мету знищити ринок традиційного зв'язку, адже оператори володіють значними частотними ресурсами.

Проте користувачі, за його словами, повинні мати можливість користуватися Starlink так само, як послугами AT&T, T-Mobile чи Verizon. Супутниковий інтернет для смартфонів перестає бути резервною технологією для надзвичайних ситуацій.

Якщо SpaceX реалізує свої амбіції, у другій половині десятиліття мобільний зв'язок із космосу може стати повноцінною альтернативою наземним мережам 5G.