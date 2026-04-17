У серпні 2025 року року стався глобальний збій у супутниковій мережі Ілона Маска. Внаслідок цього під час випробувань без зв'язку біля узбережжя Каліфорнії залишилися близько двох десятків морських дронів. Про це пише Reuters.

Дивіться також Рої дронів – вже не фантастика: як український стартап Swarmer випереджає росіян у перегонах технологій

Як Starlink зірвав випробування морських дронів США?

Навчання зупинилися майже на годину. Цей інцидент став одним із кількох збоїв у випробуваннях ВМС, пов'язаних зі Starlink. Під час них оператори втрачали зв'язок з дронами.

Внутрішній звіт ВМС США за квітень 2025 року показав, що Starlink мав труднощі зі стабільним з'єднанням під час навантаження кількома безпілотними системами одночасно.

У документі зазначено, що "залежність від Starlink виявила обмеження при роботі з кількома апаратами".

Також згадувалися проблеми з радіообладнанням та мережевими системами інших постачальників.

Деякі американські законодавці попереджають Пентагон про ризики надмірної залежності від однієї компанії, особливо такої, якою керує найбагатша людина у світі.

Раніше також повідомлялося, що Ілон Маск міг тимчасово вимикати Starlink для українських військових, що викликало занепокоєння союзників США.

Зверніть увагу! У біографії Маска, написаної журналістом Волтерм Айзексоном, згадується цікавий факт. У 2022 році Ілон Маск потай наказав вимкнути Starlink біля узбережжя Кримського півострова, щоб перешкодити атакам ЗСУ на флот Росії. Він нібито боявся, що у відповідь окупанти застосують ядерну зброю.

Експерти зазначають, що попри збої, Starlink залишається надзвичайно важливим через свою дешевизну, доступність і глобальне покриття. Фахівець з автономних систем Браян Кларк зазначив, що військові "свідомо приймають ці ризики заради переваг, які дає така масштабна мережа".

Використання Starlink у світі: останні новини