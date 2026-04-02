Про це мовиться у розслідуванні Kyiv Independent.

Дивіться також Міг запускати дрони над Данією: Франція засудила капітана танкера з "тіньового флоту" Росії

Для чого Росія використовує Starlink на танкерах "тіньового флоту"?

Журналісти поспілкувалися з українськими моряками, які заявили, що мимоволі опинилися втягнутими у глобальну схему Кремля з транспортування нафти для фінансування війни проти України.

За їхніми словами, а також за інформацією інших джерел, на таких суднах активно використовують західні технології. Зокрема, супутникові телефони та Starlink – для зв'язку між танкерами і їхніми власниками. Це дозволяє уникати контролю та приховувати реальні маршрути перевезень.

Один зі співрозмовників зазначив, що доступ до терміналів за межами України залишається відносно простим. Обладнання замовляють через посередників і доставляють поштою, що фактично нівелює частину обмежень.

Представник президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк заявив, що компанія SpaceX має вжити заходів.

Будь-яка діяльність "тіньового флоту" Росії фактично фінансує війну проти України. Якщо Starlink використовується для обходу санкцій або порушення правил морської безпеки – це неприйнятно,

– наголосив він.

Власюк наголосив, що Росія навмисно застосовує GPS-спуфінг для приховування своїх суден. Це порушує роботу навігаційних систем і створює загрозу для інших кораблів. На цьому тлі використання Starlink у власних операціях виглядає глибоко лицемірним.

Ми очікуємо, що SpaceX ретельно розгляне це питання і вживе заходів, щоб запобігти використанню Starlink "тіньовими флотами" будь-якої країни, зокрема Росії, Венесуели чи Ірану,

– додав представник президента.

Що відомо про "тіньовий флот" Росії?