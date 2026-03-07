Про це повідомляє Sweden Herald.

Як Швеція затримувала російський корабель?

Інспектори берегової охорони піднялися на борт судна для перевірки. За словами речника шведської берегової охорони Маттіаса Ліндгольма, корабель, що перевозить зерно, викликав низку запитань у влади. Зокрема, йдеться про використання прапора, який може не відповідати реальній країні реєстрації судна.

Ми також розпочали попереднє розслідування порушень Морського закону, оскільки підозрюємо відсутність мореплавних якостей у цього судна та що воно не відповідає міжнародним стандартам,

– зазначив речник Берегової охорони.

Ліндгольм зазначив, що наразі триває з’ясування обставин, включно з перевіркою можливої причетності Caffa до так званого російського "тіньового флоту". Він підкреслив, що багато деталей щодо судна залишаються незрозумілими і потребують додаткового розслідування.

За даними берегової охорони, перед тим корабель прибув із марокканської Касабланки і заявив курс на Санкт-Петербург, однак у цій інформації також є невідповідності.

Міністр цивільної оборони Швеції Карл-Оскар Болін у соцмережі Х повідомив, що Caffa перебуває у санкційному списку України. За його словами, структура власності судна залишається неясною, а також існують підозри щодо відсутності обов’язкового страхування.

Він додав, що лише цього літа корабель змінив російський прапор на гвінейський. Тепер розслідування має встановити, чи відповідає це судно всім вимогам для перебування у шведських водах.

