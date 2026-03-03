Судно востаннє повідомляло про своє місцезнаходження біля узбережжя Мальти. Про це повідомили в Reuters.
Що відомо про палаючий танкер?
Російський танкер Arctic Metagaz 3 березня 2026 року загорівся в Середземному морі неподалік Мальти, а що сталося з екіпажем – невідомо.
Судно росіян перебуває під санкціями США та Великої Британії. Російська компанія, яка керує танкером, ніяк не прокоментувала ситуацію.
Arctic Metagaz горить в Середземному морі: дивіться відео
Останні новини про російські танкери
США провели військову операцію, захопивши два російські танкери Marinera та Sophia. Американці слідкували за танкером 2 тижні, перш ніж захопити його біля Ісландії
Президент України Зеленський закликав європейські країни не тільки затримувати, а й конфісковувати російські танкери тіньового флоту.
Бельгійські збройні сили за підтримки Франції вперше змогли перехопити танкер "тіньового флоту" Росії. Військові провели спецоперацію під кодовою назвою Blue Intruder.