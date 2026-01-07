За судном Marinera американські військові слідкували близько 2 тижнів, перш ніж змогли затримати його. Все, що відомо про операцію США із захоплення двох нафтових танкерів – читайте у матеріалі 24 Каналу.

До теми Росія не може обслуговувати свої стратегічні порти в Арктиці через санкції

Як США захоплювати нафтові танкери, пов'язані з Венесуелою?