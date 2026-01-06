Чому Росія не може обслуговувати порти?

Ба більше, подібні роботи потрібні також у портах інших регіонів Росії, що лише збільшує масштаб і складність цієї проблеми. Деталі повідомила Служба зовнішньої розвідки України у вівторок, 6 січня, передає 24 Канал.

Раніше країна-агресорка системно залучала іноземних підрядників, які мали флот і технології для виконання масштабних днопоглиблювальних робіт. Утім санкції фактично заблокували цей механізм.

Натомість власної альтернативи Росія так і не сформувала – заяви про проєктування й будівництво земснарядів на Адміралтейських верфях у Санкт-Петербурзі досі лишаються радше на папері.

Реальні цифри виглядають показово. У 2025 році Росія змогла власними силами виконати днопоглиблення у всіх портах країни лише на рівні приблизно 2,2 мільйона кубічних метрів,

– пишуть у СЗР.

У порівнянні із задекларованими потребами це майже граничний рівень, який не здатен системно змінити ситуацію.

Чи може в Арктиці допомогти Китай?

Теоретично Москва робить ставку на залучення Китаю до розвитку північної портової інфраструктури. Але його пріоритети інші.

Для Китаю важливий безперервний транзит усім маршрутом ПМШ, а не розбудова окремих російських портів як логістичних хабів. Тож у найближчі роки реальність буде простою: великі судна проходитимуть повз.

Навіть якщо Китай погодиться долучитися до днопоглиблювальних робіт, саме Пекін вирішуватиме, у яких портах їх проводити. Для Москви це означатиме:

втрату контролю над просторовими пріоритетами,

неспроможність точково підтримувати окремі регіони,

фактичне потрапляння в залежність від зовнішнього впливу.

Сукупно ситуація демонструє системний розрив між заявленими арктичними амбіціями Росії та її реальними можливостями,

– підсумували розвідники.

Навіщо Росії Арктика?