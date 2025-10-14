Чому Північний морський шлях не працює?

Міністерство транспорту Росії запропонувало відкласти вимогу про транспортування енергоносіїв цим шляхом лише російськими танкерами до 2028 року, повідомляє 24 Канал з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Причина, з якої Кремль не хоче возити нафту, газ та вугілля через Арктику, полягає у відсутності необхідних для цього суден.

Суднобудівні компанії Росії не встигли вчасно збудувати криголами та танкери через західні санкції.

Для транспортування необхідно 57 кораблів, а є лише 27.

Невиконання планів перетворило "арктичну мрію Путіна" на фінансовий тягар,

– зазначають у ЦПД.

За минулий рік Північним морським шляхом перевезли лише 38 мільйонів тонн вантажів. Глава Кремля вимагав вдвічі більше – 80 мільйонів тонн.

Річ у тому, що будівництво криголамів і танкерів для перевезень в Арктиці потребує багатомільйонних витрат. Проте ще більше необхідно на фінансування війни, тому на стратегічних проєктах доводиться економити.

Навіть якби флот був готовий, питання – що цими суднами возити? Через санкції й репутаційні ризики від енергоносіїв Росії поступово відмовляються навіть "дружні" партнери. Війна не лише б’є по гаманцю росії, а позбавляє її економіку майбутнього,

– наголосили у ЦПД.

Важливо! Зауважимо, що Путін давно заявив, що Росії потрібен власний торговий флот в Арктиці. Уряд хоче розширити інфраструктуру портів у цьому регіоні та збудувати нові гавані. За даними ГУР, Кремль навіть використав так званий "Арктичний і антарктичний науково-дослідний інститут", щоб активізувати там свою присутність.

Які країни цікавляться Арктикою?