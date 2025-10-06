Про це інформує 24 Канал, посилаючись на матеріал The Barents Observer.

Як росіяни захищають свої військові об'єкти від дронів?

Оновлені супутникові знімки Google Earth від 14 серпня 2025 року показують, що в селищі Сєверний на Новій Землі три ряди паливних цистерн, які забезпечують пальним місцевий транспорт, укриті блакитними металевими сітками.

Ці конструкції, відомі як "клітки для дронів", призначені для запобігання вибухам безпілотників та захисту палива від займання. Водночас більші резервуари з важким мазутом для опалення та електростанції, а також цистерни з авіаційним пальним біля вертолітного майданчика, залишилися без захисту.

На знімках видно, що у 2021 році цистерни не мали укриття, тоді як у серпні 2025 року вони вже обладнані сітками.



Порівняння російських військових об'єктів у 2021 та 2025 / Зображення Google Earth

Подібні заходи захисту застосовуються і на інших російських військових об'єктах, наприклад, на авіабазі Оленья поблизу Мурманська, куди вже неодноразово залітали українські безпілотники у 2024 та 2025 роках.

Загроза українських дронів, здатних долати значні відстані, змусила Росію переглянути безпеку навіть у віддалених регіонах.

Що відомо про російські стратегічні об'єкти в глибокому тилу?

Росія провела 132 ядерні випробування на Новій Землі з 1955 року, включно з "Цар-бомбою" 1961 року – найпотужнішим ядерним вибухом в історії.

У 2023 році Володимир Путін скасував ратифікацію Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань. Наразі на полігоні готовий один тунель і будується другий для можливого відновлення тестувань.

У серпні 2025 року Україна представила крилату ракету FP-5 Flamingo з дальністю до 3000 кілометрів, що робить Нову Землю досяжною ціллю.

Зауважте! Нова Земля залишається одним із найсекретніших військових об'єктів Росії. У цьому місці відповідальний за ядерну зброю 12-й головний директорат Міноборони співпрацює з "Росатомом", що виробляє плутоній та уран збройової якості.

До того ж у Сєверному, де розташований готель "Україна" (названий на честь українських шахтарів, які у радянські часи будували тунелі для ядерних випробувань), тривають субкритичні експерименти.

