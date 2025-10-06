Об этом информирует 24 Канал, ссылаясь на материал The Barents Observer.

Как россияне защищают свои военные объекты от дронов?

Обновленные спутниковые снимки Google Earth от 14 августа 2025 года показывают, что в поселке Северный на Новой Земле три ряда топливных цистерн, которые обеспечивают горючим местный транспорт, укрыты голубыми металлическими сетками.

Эти конструкции, известны как "клетки для дронов", предназначены для предотвращения взрывов беспилотников и защиты топлива от воспламенения. В то же время большие резервуары с тяжелым мазутом для отопления и электростанции, а также цистерны с авиационным топливом у вертолетной площадки, остались без защиты.

На снимках видно, что в 2021 году цистерны не имели укрытия, тогда как в августе 2025 года они уже оборудованы сетками.



Сравнение российских военных объектов в 2021 и 2025 / Изображение Google Earth

Подобные меры защиты применяются и на других российских военных объектах, например, на авиабазе Оленья вблизи Мурманска, куда уже неоднократно залетали украинские беспилотники в 2024 и 2025 годах.

Угроза украинских дронов, способных преодолевать значительные расстояния, заставила Россию пересмотреть безопасность даже в отдаленных регионах.

Что известно о российских стратегических объектах в глубоком тылу?

Россия провела 132 ядерных испытания на Новой Земле с 1955 года, включая "Царь-бомбу" 1961 года – самым мощным ядерным взрывом в истории.

В 2023 году Владимир Путин отменил ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Сейчас на полигоне готов один тоннель и строится второй для возможного возобновления тестирований.

В августе 2025 года Украина представила крылатую ракету FP-5 Flamingo с дальностью до 3000 километров, что делает Новую Землю достижимой целью.

Обратите внимание! Новая Земля остается одним из самых секретных военных объектов России. В этом месте ответственный за ядерное оружие 12-й главный директорат Минобороны сотрудничает с "Росатомом", производящим плутоний и уран оружейного качества.

К тому же в Северном, где расположен отель "Украина" (названный в честь украинских шахтеров, которые в советские времена строили тоннели для ядерных испытаний), продолжаются субкритические эксперименты.

