Об этом в эфире 24 Канала рассказал офицер ВСУ, политолог Андрей Ткачук, предположив, применяла ли Украина "Фламинго" для ударов по России. Также он указал на преимущества украинских ракет.

К теме Зеленский пригрозил новыми дипстрайками по России украинским оружием

Какие цели на территории России являются приоритетными для ударов дальнобойными ракетами?

Ткачук отметил, что Украине необходимо наносить удары по российским военным предприятиям средствами, способными обходить ПВО. Для атак на инфраструктурные объекты России, должны использовать дроны, которые являются относительно дешевыми, но наносят большой вред врагу.

Также он предположил, что ракета "Фламинго" могла поразить 6 сентября инфраструктуру российского предприятия "Завод им. Я.М. Свердлова". Оно является одним из крупнейших производителей взрывчатых веществ в России. Также может снаряжать почти все виды боеприпасов.

Считаю, что удары по военной инфраструктуре россиян могут наноситься именно благодаря нашим дальнобойным ракетам. Потому что дронам труднее обойти систему ПВО и долететь до таких военных объектов, как "Алабуга" в Татарстане,

– объяснил он.

Зато хорошая качественная дальнобойная ракета, которая может донести большую боевую часть, способна, по его словам, наделать больших проблем для российской военной инфраструктуры.

К слову. Владимир Зеленский, отвечая на вопрос, применяет ли Украина по территории России дальнобойные ракеты "Фламинго" собственного производства, ответил, что к детальной публичности по использованию дальнобойного оружия "мы перейдем чуть позже, чтобы не готовить врага". Он заверил, что Украина применяет исключительно собственные изделия для атак на Россию, и это "не только дроны".

Поэтому нужно отслеживать, где будут следующие прилеты именно по военным заводам и логистике в глубоком тылу. Как предположил офицер ВСУ, именно туда может долетать наши дальнобойные ракеты.

Также по данным западных СМИ, Украина может в октябре увеличить производство "Фламинго". По мнению политолога, Украине нужно прежде всего использовать собственные возможности.

Пока мы просим желанные Tomahawk, которые очень трудно будет получить от США, тем временем должны использовать то, что у нас есть. Мы наработали хорошее вооружение, которое может бить по территории России, и нам надо его применять. Это может существенно изменить ситуацию в России, которая живет благодаря продаже энергоносителей,

– подчеркнул Андрей Ткачук.

В то же время можем, по его мнению, защитить нашу территорию от ударов российских "Шахедов" и ракет. Это произойдет, если будем поражать в России хабы, как "Алабуга", где размещено производство "Шахедов", "Гераней", "Гербер". Поэтому Украине нужно накапливать свои возможности и качественно их использовать.

Может ли Украина наносить удары по России ракетами "Фламинго"?