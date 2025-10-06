Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Что об атаке рассказали в Генштабе?

Силы обороны Украины поразили инфраструктуру российского предприятия "Завод им. Я.М. Свердлова". Он является одним из крупнейших российских производителей взрывчатых веществ.

Военные сообщили, что пораженный завод является одним из крупнейших российских производителей взрывчатых веществ. Имеет возможность снаряжать практически все виды боеприпасов – авиационные и артиллерийские снаряды, авиационные бомбы, в том числе и такие, корректируемые по цели, боевые части кумулятивных противотанковых управляемых ракет, боеприпасы для инженерных войск, боеголовки к ракетным комплексам ПВО.

В рамках кооперации предприятие осуществляет снаряжение боевых частей унифицированных межвидовых планировочных боеприпасов. Зафиксированы многочисленные взрывы и пожар в районе цели.

Кроме того, защитники поразили мощности АО "Морской нефтяной терминал" в Феодосии, Крыму. Это многофункциональный технологический комплекс по перевалке нефти и нефтепродуктов с железнодорожных вагонов-цистерн на морские суда и обратно, а также автомобильный транспорт.

В результате успешного попадания зафиксирован масштабный пожар на территории объекта,

– подчеркнули в Генштабе.

Также, на временно оккупированной территории украинского Крыма есть попадание по складу боеприпасов отдельного батальона материального обеспечения 18-й общевойсковой армии России. Результаты поражения уточняются.

"Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить Россию прекратить вооруженную агрессию против Украины", – напомнили защитники.