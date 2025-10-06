Детали в понедельник, 6 октября, сообщает 24 Канал со ссылкой на военное партизанское движение на временно оккупированных территориях "Атеш". Агенты показали видео пожара ключевого релейного шкафа.
Что известно о диверсии в Запорожье?
Агент движения "Атеш" успешно провел диверсию на временно оккупированной территории Украины. Инцидент произошел на железной дороге в районе Верхнего Токмака Второго Запорожской области.
Поврежден ключевой релейный шкаф, из-за чего временно заблокировано движение российских военных грузов в направлениях Запорожской и Херсонской областей.
Пожар релейного шкафа: смотрите видео
По данным партизан, через этот участок враг регулярно перебрасывал технику, боеприпасы, топливо и личный состав.
Сейчас поставки задержаны, что создает цепную реакцию сбоев на линии фронта: оккупанты вынуждены сокращать темпы наступления и откладывать подготовку новых атак.
Диверсии на железной дороге оккупированного Запорожья / Скриншот "Атеш"
Каждая диверсия "Атеш" приближает свободу Украины и делает войну ближе к дому врага,
– подытожили партизаны.
Украинцы наносят потери оккупантам: последние новости
- В ночь на 6 октября неизвестные беспилотники в очередной раз атаковали врага. Взрывы прогремели во временно оккупированном Крыму, Брянской и Нижегородской областях, Краснодарском крае.
- В Феодосии загорелась одна из крупнейших на полуострове нефтебаз, поражены резервуары с горюче-смазочными материалами.
- На Брянщине после серии взрывов возник масштабный пожар, поражено открытое распределительное устройство Клинцовской ТЭЦ.
- В Дзержинске пылал завод имени Свердлова по производству взрывчатых веществ, расположенный в 900 километрах от границы с Украиной.