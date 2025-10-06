Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Exilenova+. Местные жаловались на работу ПВО, начались пожары.
Что известно о взрывах в России 6 октября?
- Взрывы в Нижегородской области
По словам очевидцев, атака началась около 03:35. Местные насчитали 10 – 15 взрывов на севере Дзержинска и в пригороде Нижнего Новгорода (расстояние между городами 40 километров).
В небе видели яркие вспышки, а от громких звуков в автомобилях сработала сигнализация. Официальных деталей российские власти пока не сообщали.
Пожар в Дзержинске: смотрите видео
После налета неизвестных беспилотников начался пожар. По предварительным данным, горит завод имени Свердлова в 900 километрах от границы с Украиной.
Справка: завод имени Свердлова уже был под атакой дронов. Предприятие специализируется на производстве взрывчатых веществ и находится под санкциями ЕС и США.
Последствия атаки в Дзержинске: смотрите видео
К слову, еще в 01:18 в аэропорту Нижнего Новгорода ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. На вылет задерживался один рейс в Москву.
- Взрывы в Краснодарском крае
Кроме того, неспокойной была белая ночь для россиян в Краснодарском крае. В районе Туапсе они также насчитали 10 – 15 взрывов со стороны Черного моря в течение не менее двух часов.
Атака дронов в Туапсе: смотрите видео
Взрывы прогремели и неподалеку от поселка Лазаревское, что возле Сочи. Жители писали о вспышках в небе и работе ПВО по беспилотникам на подлете. Местные власти попросили жителей укрыться в безопасном месте без окон.
К слову, план "Ковер" также ввели в аэропортах Сочи и Краснодара.
Небо после атаки в Туапсе / Фото Exilenova+
- Взрывы в Брянской области
Напомним, 24 Канал уже сообщал о ракетной атаке на Брянскую область. В населенном пункте Клинцы могли поразить "открытое распределительное устройство Клинцовской ТЭЦ 110 кВ". Там возник сильный пожар.
Какие проблемы у россиян из-за атак?
- Украина не только продолжает кампанию ударов по энергетической инфраструктуре России, но и усиливает ее. Количество ударов возросло до 4 – 5 в неделю, ракета "Фламинго" станет новым вызовом для врага, пишет The Economist.
- Эксклюзивно для 24 Канала аналитик по нацбезопасности США и внешней политики, эксперт-международник Марк Тот рассказал, что удары по российской нефтяной и энергетической инфраструктуре эффективнее санкций. Именно они наносят реальный ущерб и могут нести за собой гуманитарные последствия.
- К слову, 4 октября нефтеперерабатывающий завод "Киришинефтеоргсинтез" в Ленинградской области оказался под ударом ССО ВСУ с повстанческим движением "Черная искра". Предприятие пылало уже третий раз за 2025 год.