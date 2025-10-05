Ракета "Фламинго" станет новым вызовом для России. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Economist.

Как Украина усиливает удары по российским НПЗ?

Только на последней неделе Украина сильно повредила большой терминал экспорта нефти в Новороссийске, нефтеперерабатывающий комплекс в Башкортостане и насосную станцию в Чувашии. Большой НПЗ в Ярославле также был поврежден, но россияне утверждают, что это "технический" инцидент, не связанный с атакой БПЛА.

Возможности военно-промышленного комплекса противника значительно сократились; мы можем видеть это на поле боя,

– прокомментировал "дипстрайки" Александр Сырский.

В конце августа агентство Reuters сообщило, что около 17% нефтеперерабатывающих мощностей России было по крайней мере временно выведено из эксплуатации. Сейчас эта цифра, безусловно, выше. Некоторые данные свидетельствуют о том, что пострадало до 40% этих мощностей, из которых около 20% – одномоментно.

Это составляет потерю более 1 миллиона баррелей в день, согласно данным исследовательской группы Energy Aspects.

Сергей Вакуленко из Центра Карнеги Россия Евразия предостерегает, что цифры динамические, поскольку большинство объектов можно отремонтировать. Впрочем, он признает, что масштабы на этот раз беспрецедентны.

По информации Бенедикта Джорджа, руководителя отдела европейского ценообразования на нефтепродукты в Argus Media, компании, занимающейся исследованием энергетического рынка, Украина поразила 16 из 38 российских НПЗ.

Хотя эти повреждения можно починить, заводы долго простаивают, к тому же подвергаясь повторным ударам. Некоторые, по его словам, подвергались ударам до трех раз.

Среди таких один из крупнейших российских топливно-перерабатывающих заводов в Рязани, который находится в 200 км от Москвы и обычно может производить 340 000 баррелей в день. На нем бело поражено крекинговые установки, которые раскладывают сырую нефть на бензин, дизельное топливо и авиационное топливо. Они крайне дорогие, а санкции не позволяют их легко заменить.

Джордж говорит, что экспорт дизельного топлива на 30% ниже, чем год назад, и находится на самом низком уровне с 2020 года. Поскольку Россия является вторым по величине экспортером дизельного топлива в мире, оптовые цены резко растут.

Последствия чувствуют и сами россияне, когда стоят в километровых очередях к заправкам. В некоторых регионах бензин дают по талонам. Так, в оккупированном Крыму автомобилисты ограничены покупкой только 30 литров топлива.

В ответ на растущий кризис 25 сентября вице-премьер-министр России Александр Новак объявил как о частичном запрете на экспорт дизельного топлива, так и о продлении предыдущего запрета на экспорт бензина до конца года. Это особенно ударит по независимым энергетическим компаниям и спекулянтам на нефтяном рынке.

По словам Вакуленко, удары по нефтяным терминалам вряд ли нанесут безвозвратный ущерб. Пока не видно, чтобы экспорт российской сырой нефти сокращался. Впрочем, Россия зарабатывает значительно меньше на сырой нефти, чем на нефтепродуктах.

В разговоре с 24 Каналом аналитик по нацбезопасности США и внешней политике, эксперт-международник Марк Тот отметил, что удары по российской нефтяной и энергетической инфраструктуре эффективнее санкций.

"Именно они наносят реальный ущерб. Если мы увидим отключение света, это будет свидетельствовать о том, что удары становятся все более результативными. Это направление, в котором Украина начинает побеждать. ей нужно достичь решающей победы", – считает он.

Почему Россия не может ничего с этим поделать, и почему ей следует бояться "Фламинго"?

Украинцы на подъеме. У россиян есть проблема. Они не могут это остановить, и у украинцев нет причин останавливаться,

– говорит Лоуренс Фридман, британский стратег.

Проблема России – большое количество уязвимых целей, рассредоточенность объектов по огромной территории и ослабление возможностей ПВО после более чем трех лет войны. Даже неторопливые ударные дроны, несущие боеголовки всего 60–120 килограммов, имеют достаточную дальность и точность, чтобы наносить серьезный урон.

Около 60% "глубоких ударов" по территории России осуществляют беспилотники Fire Point FP-1 – модели с меньшей полезной нагрузкой, но дальностью до 1 500 километров, которые оказались устойчивыми к интенсивному радиоэлектронному подавлению. Эксперт по украинским вооружениям Елена Крыжановская говорит, что FP-1 стоят около 55 000 долларов за единицу, а производство сейчас налажено так, что выходит более 100 единиц в сутки. Украина также применяет более тяжелые беспилотники "Лютый" с дальностью до 2 000 километров.

Кроме дронов, начали появляться и крылатые ракеты FP-5 "Фламинго" – более быстрые платформы, летящие низко (примерно 50 метров) и имеющие дальность более 3 000 километров, неся боеголовку около 1 150 килограммов.

Если FP-5 докажет свою способность преодолевать российские ПВО, это может поднять разрушительный потенциал кампании "DeepStrike" на новый уровень.

Для изготовления FP-5 используют переработанные турбовентиляторные моторы советской эпохи, а корпуса из углеродного волокна изготавливают всего за 6 часов. Fire Point сейчас производит 2 – 3 такие ракеты в сутки, с планом увеличить выпуск до 7 в день. Одна FP-5 стоит около 500 000 долларов – вчетверо дешевле американского Tomahawk, но при этом имеет большую дальность и более мощную боевую часть. В то же время американская ракета, вероятно, более точная и тяжелая для перехвата.

В отличие от масштабной российской воздушной кампании, направленной преимущественно на террор городов, украинская стратегия бьет по способности России вести войну: по предприятиям, логистике и переработке, от которых зависит финансирование и обслуживание военных действий. По словам Вакуленко, целью не стоит полностью парализовать экономику России, но уже сейчас снижаются доходы, которые получает страна, и рядовые россияне также все больше чувствуют, что война идет к ним.