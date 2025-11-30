Громко, в частности, было в Ростовской области и Краснодарском крае. Взрывы слышали и на оккупированной Донетчине, передает 24 Канал.

Смотрите также Должен был перебрасывать резервы к фронту: в тылу России "Атеш" уничтожил военный электровоз

Что известно об ударе по НПЗ на Кубани?

В результате атаки дронов в Краснодарском крае ограничили работу аэропортов в Краснодаре и Геленджике.

В Славянске-на-Кубани БПЛА ударили по тамошнему НПЗ. Как заявили в оперштабе, на территории нефтеперерабатывающего завода повреждена газовая труба. Уверяют, что обошлось без возгорания.

К слову, этот завод неоднократно оказывался под атакой дронов.

Взрывалось ночью и в соседней Анапе: смотрите видео

Неспокойно было и в Ростовской области. Губернатор Юрий Слюсар сообщил, что под ударами находились Гуково, Новошахтинск, Чертковский и Мясниковский районы.

По словам чиновника, в Гуково повреждена котельная. Подача тепла остановлена. После обследования котельной саперами на объекте начнут восстановительные работы.

Возгорание также произошло на одном из промышленных предприятий в Новошахтинске. Пожар на площади 50 квадратных метров потушили.

Обратите внимание! В Новошахтинске расположен одноименный завод нефтепродуктов. Это единственный НПЗ в Ростовской области. Он специализируется на производстве мазута, печного, судового и дизельного топлива, прямогонного бензина, а выручка исчисляется миллиардами рублей.

К слову, утром минобороны России сообщило о 33 сбитых за ночь украинских беспилотниках:

16 – над Ростовской областью,

7 – над Краснодарским краем,

3 – над Белгородской областью,

1 – над Курской областью,

6 – над акваторией Черного моря.

Что известно о последних ударах по России?