Об этом проинформировал глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, передает 24 Канал.
Уничтожено еще 1 140 оккупантов и много техники, среди которой 2 самолета: потери врага на 27 ноября
Что известно об атаке на Чебоксары?
Силы безопасности и обороны ночью 26 ноября атаковали завод в Чебоксарах, который производит комплектующие для Shahed и ракет типа "Калибр".
Речь идет о предприятии "ВНИИР-Прогресс" – Всероссийский научно-исследовательский институт радиоэлектроники.
Завод, расположенный в этой зоне, отвечает за производство сложного радиоэлектронного оборудования, в частности антенн для ударных беспилотников, навигационных модулей "Комета" для "Шахедов", "Искандеров", "Калибров" и авиабомб с УМПК.
Для справки:
Чебоксары – город в Поволжье и столица Чувашии (Россия), расположен на берегу Волги. Это промышленный центр, где работают предприятия машиностроения, электроники и оборонного комплекса. Расстояние от Украины до Чувашии составляет примерно 1830 километров.
Какие еще военные и промышленные объекты россиян были под атакой?
В ночь на 27 ноября в районе Новокуйбышевска, что в Самарской области России, прогремели мощные взрывы. Там вероятной целью стал местный нефтеперерабатывающий завод.
За двое суток до этого, в ночь на 25 ноября, по разным регионам России прошла масштабная атака беспилотников. В Таганроге и Краснодарском крае фиксировали разрушения, сообщалось и о погибших. В самом Таганроге, по предварительным данным, было попадание по авиаремонтному заводу.
К слову, командующий СБС ВСУ Роберт Бровди ("Мадьяр") обнародовал спутниковые снимки пораженного аэропорта. На кадрах видно уничтоженный редкий самолет, что является носителем лазерного оружия, А-60, а также, вероятно, Ил-76.