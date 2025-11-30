Экс-министр охраны окружающей природной среды и ядерной безопасности Юрий Костенко рассказал 24 Каналу, если будет достигнуто соглашение о прекращении огня по линии разграничения, то это не будет означать, что Украина признает, как того хочет Россия, потерю своих территорий. Это запрещает международное право.

Смотрите также Принуждение Украины к капитуляции: как Виткофф помог России "продать" свой план Трампу и как на это реагируют в США

Что может быть с Украиной и Россией после прекращения огня?

Юрий Костенко привел в пример принцип перемирия Северной и Южной Кореи, когда оба государства развиваются каждое в своем направлении. Так же может быть и во время прекращения российско-украинской войны.

Если говорить о сценарии, который я вижу, то это остановка боевых действий, никто никуда не движется и мы развиваемся как страны. Украина – в мирное время с восстановлением экономики и всеми обещаниями Запада по инвестициям. Россия – идет своим путем,

– сказал он.

Экс-министр охраны окружающей природной среды и ядерной безопасности считает, если так произойдет, то у России возникнет проблема с ее войсками.

Миллионная армия для любого государства в мирное время потребует колоссальных ресурсов. В частности Украина самостоятельно ее содержать не сможет, ведь нет достаточных финансовых ресурсов. Однако перевести часть сил в резервы, на гражданские профессии – можно.

Войска мирного времени и военного – это две большие разницы. У России в этом будут проблемы, ведь много россиян будет возвращаться с фронта, а для того, чтобы перевести то количество боевиков в мирное русло: обеспечить рабочие места, достойную зарплату, – нужно время,

– отметил Костенко.

Говорится о минимум 5 лет и огромных инвестициях на то, чтобы перевести ВПК на мирные рельсы. Кремль может не иметь достаточно денег на это, ведь, если и будут отменены некоторые санкции, то маловероятно, что частный капитал сразу захочет возвращаться в Россию.

После прекращения боевых действий Россия долго не протянет в таком положении и с колоссальным количеством безработной армии, которая может начать бунтовать внутри страны,

– высказался экс-министр.

По его словам, Украина же наоборот имеет шанс встать на ноги после прекращения боевых действий, если сразу возьмет курс на сотрудничество с Западом. Однако для этого, после послевоенных выборов, к власти должны прийти люди, которые будут руководствоваться национальными интересами государства и противостоять коррупции.

А оккупированной территории, вероятно, удастся вернуть без военного вмешательства после того, как распадется Россия.

Что известно о мирных переговорах между Россией и Украиной?