Ексміністр охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки Юрій Костенко розповів 24 Каналу, якщо буде досягнуто угоди щодо припинення вогню по лінії розмежування, то це не означатиме, що Україна визнає, як того хоче Росія, втрату своїх територій. Це забороняє міжнародне право.

Що може бути з Україною та Росією після припинення вогню?

Юрій Костенко навів як приклад принцип перемир'я Північної та Південної Кореї, коли обидві держави розвиваються кожна у своєму напрямку. Так само може бути й під час припинення російсько-української війни.

Якщо говорити про сценарій, який я бачу, то це зупинка бойових дій, ніхто нікуди не рухається та ми розвиваємось як країни. Україна – в мирний час з відновленням економіки та всіма обіцянками Заходу щодо інвестицій. Росія – йде своїм шляхом,

– сказав він.

Ексміністр охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки вважає, якщо так станеться, то у Росії виникне проблема із її військами.

Мільйонна армія для будь-якої держави у мирний час потребуватиме колосальних ресурсів. Зокрема Україна самостійно її утримувати не зможе, адже немає достатніх фінансових ресурсів. Проте перевести частину сил у резерви, на цивільні професії – можна.

Війська мирного часу і воєнного – це дві великі різниці. У Росії в цьому будуть проблеми, адже багато росіян повертатиметься з фронту, а для того, щоб перевести ту кількість бойовиків у мирне річище: забезпечити робочі місця, достойну зарплату, – потрібен час,

– зазначив Костенко.

Мовиться про щонайменше 5 років та величезні інвестиції на те, аби перевести ВПК на мирні рейки. Кремль може не мати достатньо грошей на це, адже, якщо і будуть скасовані деякі санкції, то малоймовірно, що приватний капітал одразу захоче повертатись у Росію.

Після припинення бойових дій Росія довго не протягне в такому становищі й з колосальною кількістю безробітної армії, яка може почати бунтувати всередині країни,

– висловився ексміністр.

За його словами, Україна ж навпаки має шанс звестися на ноги після припинення бойових дій, якщо одразу візьме курс на співпрацю із Заходу. Проте для цього, після повоєнних виборів, до влади мають прийти люди, які керуватимуться національними інтересами держави та протистоятимуть корупції.

А окупованій території, ймовірно, вдасться повернути без військового втручання після того, як розпадеться Росія.

