На переговорах, за словами Пєскова, "визначать, хто має визнати територіальні реалії між Україною та Росією". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пропагандистське агентство ТАСС.
Москві передали спільний проєкт мирного плану Вашингтона і Києва
Речник Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що Росія отримала проєкт мирної угоди, який США узгодили з Україною у Женеві.
Він зазначив, що план обговорять наступного тижня і визначать, "хто має визнати територіальні реалії між Росією та Україною". Також він додав, що Росія не хоче вести обговорення по мирній угоді у публічному "мегафонному" форматі.
Зазначимо, що сьогодні Путін зустрінеться з прем'єром Угорщини Віктором Орбаном. Після цього глави держав не будуть виходити до преси.
Єрмак заявив, що Зеленський не підпише угоду, як передбачає відмову від територій
Андрій Єрмак заявив, що президент Володимир Зеленський не підпише угоду, яка передбачає відмову України від своїх територій.
Єрмак також прокоментував заклики до своєї відставки після корупційного скандалу в енергетиці, наголосивши на необхідності об'єктивного розслідування.