На переговорах, за словами Пєскова, "визначать, хто має визнати територіальні реалії між Україною та Росією". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пропагандистське агентство ТАСС.

Дивіться також "Якщо не мир, то розпад України": в NYT пояснили, що хоче досягти Путін ілюзією миру

Москві передали спільний проєкт мирного плану Вашингтона і Києва

Речник Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що Росія отримала проєкт мирної угоди, який США узгодили з Україною у Женеві.

Він зазначив, що план обговорять наступного тижня і визначать, "хто має визнати територіальні реалії між Росією та Україною". Також він додав, що Росія не хоче вести обговорення по мирній угоді у публічному "мегафонному" форматі.

Зазначимо, що сьогодні Путін зустрінеться з прем'єром Угорщини Віктором Орбаном. Після цього глави держав не будуть виходити до преси.

Єрмак заявив, що Зеленський не підпише угоду, як передбачає відмову від територій