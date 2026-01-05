Про це президент США сказав журналістам, перебуваючи на борту свого літака, передає 24 Канал.

Коли настане мир в Україні?

Так, він наголосив, що йому вдасться укласти мирну угоду між Україною та Росії "в якийсь момент".

Також президент США висловив сподівання, що це станеться "в недалекому майбутньому".

Окремо Трамп згадав про втрати у війні в Україні. За його словами, за останній місяць на передовій загинуло 30 тисяч солдатів.

Нагадаємо, що нещодавно політик заявив, що він незадоволений Володимиром Путіним, бо той вбиває надто багато людей. Крім того, Трамп порівняв спецоперацію США у Венесуелі та війну в Україні. За його словами, остання – "примітивна" і "жахлива".