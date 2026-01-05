Об этом президент США сказал журналистам, находясь на борту своего самолета, передает 24 Канал.
Когда наступит мир в Украине?
Так, он отметил, что ему удастся заключить мирное соглашение между Украиной и Россией "в какой-то момент".
Также президент США выразил надежду, что это произойдет "в недалеком будущем".
Отдельно Трамп упомянул о потерях в войне в Украине. По его словам, за последний месяц на передовой погибло 30 тысяч солдат.
Напомним, что недавно политик заявил, что он недоволен Владимиром Путиным, потому что тот убивает слишком много людей. Кроме того, Трамп сравнил спецоперацию США в Венесуэле и войну в Украине. По его словам, последняя – "примитивная" и "ужасная".
- Заметим, что перед Новым годом Дональд Трамп встречался с Владимиром Зеленским в Мар-а-Лаго. Политики обсуждали мирный план из 20 пунктов, а также гарантии безопасности и послевоенное восстановление Украины.
- На совместной пресс-конференции политики заявили, что мирный план готов на 90 процентов. Нерешенными остаются вопросы Донбасса и контроля над ЗАЭС.
- Владимир Зеленский четко подчеркнул, что вопрос территорий может решаться только путем референдума.
- В январе Киев продолжил встречи с европейскими и американскими партнерами.
- Между тем в России, чтобы не иметь право проигнорировать мирные усилия Запада, придумали атаку дронов на резиденцию Путина. Правда, Дональд Трамп в нее не поверил.