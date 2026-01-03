Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение президента Владимира Зеленского.

Смотрите также Зеленский считает, что большинство текста мирного плана можно принять, – Стармер

Как прошла встреча в Киеве по мирному плану для Украины?

Между украинской командой и партнерами прошли три панельные дискуссии. 18 участников из разных стран и институтов говорили о гарантиях безопасности, восстановление и базовую рамку для установления мира.

На встрече в Киеве удалось обсудить все наработки. Речь также шла о последовательности шагов по работе с мирным планом. Так в понедельник, 5 января, будет проходить встреча начальников генеральных штабов. Встреча на уровне лидеров "Коалиции желающих" планируется уже 6 января в Париже.

После этих контактов рассчитываем на результативную совместную встречу с представителями США. Сейчас у нас новая волна, новый шанс завершить эту войну. И мы благодарны за то, что на дипломатическом пути также не одиноки. Спасибо государствам-партнерам, их лидерам за последовательную поддержку нашей страны,

– сказал Зеленский.

На важной встрече с советниками находился и новый руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов. По его словам, все стороны осознают серьезность вызовов и угроз нашей общей безопасности. Поэтому готовятся конкретные результаты.

Партнеры получили от украинской стороны детали о наработанных документах по мирному процессу и результаты активной дипломатической работы последних недель. Буданов добавил, что с партнерами из "Коалиции желающих" удалось скоординировали позиции в военно-политическом сотрудничестве, чтобы Украина могла получить надежные гарантии безопасности.

Зеленский и команда провели встречу с партнерами из "Коалиции желающих": смотрите видео

Как поделился секретарь СНБО Украины Рустем Умеров, на встрече от украинской стороны находились представители правительства, сектора безопасности и обороны, разведывательного сообщества и парламента.

Большинство позиций – 90% мирного плана – уже согласованы, работа продолжается над деталями. К обсуждениям в формате видеосвязи также присоединился спецпредставитель Президента США Стив Уиткофф. Это позволило синхронизировать подходы Украины, США и европейских партнеров в режиме реального времени,

– написал Рустем Умеров.

Что известно о помощи для Украины от "Коалиции желающих"?