Как прошла встреча в Киеве по мирному плану для Украины?
Между украинской командой и партнерами прошли три панельные дискуссии. 18 участников из разных стран и институтов говорили о гарантиях безопасности, восстановление и базовую рамку для установления мира.
На встрече в Киеве удалось обсудить все наработки. Речь также шла о последовательности шагов по работе с мирным планом. Так в понедельник, 5 января, будет проходить встреча начальников генеральных штабов. Встреча на уровне лидеров "Коалиции желающих" планируется уже 6 января в Париже.
После этих контактов рассчитываем на результативную совместную встречу с представителями США. Сейчас у нас новая волна, новый шанс завершить эту войну. И мы благодарны за то, что на дипломатическом пути также не одиноки. Спасибо государствам-партнерам, их лидерам за последовательную поддержку нашей страны,
– сказал Зеленский.
На важной встрече с советниками находился и новый руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов. По его словам, все стороны осознают серьезность вызовов и угроз нашей общей безопасности. Поэтому готовятся конкретные результаты.
Партнеры получили от украинской стороны детали о наработанных документах по мирному процессу и результаты активной дипломатической работы последних недель. Буданов добавил, что с партнерами из "Коалиции желающих" удалось скоординировали позиции в военно-политическом сотрудничестве, чтобы Украина могла получить надежные гарантии безопасности.
Зеленский и команда провели встречу с партнерами из "Коалиции желающих": смотрите видео
Как поделился секретарь СНБО Украины Рустем Умеров, на встрече от украинской стороны находились представители правительства, сектора безопасности и обороны, разведывательного сообщества и парламента.
Большинство позиций – 90% мирного плана – уже согласованы, работа продолжается над деталями. К обсуждениям в формате видеосвязи также присоединился спецпредставитель Президента США Стив Уиткофф. Это позволило синхронизировать подходы Украины, США и европейских партнеров в режиме реального времени,
– написал Рустем Умеров.
Что известно о помощи для Украины от "Коалиции желающих"?
В Европе не исключают присутствие военных из Европы, в частности из Великобритании, на территории Украины. "Коалиция желающих" разработала механизмы для обеспечения безопасности Украины в воздухе, на море и на суше.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее говорил, что работа над 20 пунктами мирного плана завершается. Скоро этот документ рассмотрят в Соединенных Штатах.
20 декабря украинский лидер впервые рассказал о 20 пунктах мирного плана и назвал его "базовым документом об окончании войны". С этим документом также разработаны отдельные приложения по направлениям.