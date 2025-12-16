Соответствующее заявление сделал премьер-министр Великобритании Кир Стармер, передает 24 Канал со ссылкой на APA.

Британский премьер рассказал, что в рамках "Коалиции желающих" происходили как политические консультации с участием лидеров стран, так и военное планирование с командующими.

В частности они разрабатывали стратегии для обеспечения безопасности в воздухе, на море и на суше, что способствовало бы укреплению оборонных возможностей Украины.

По словам Стармера, у союзников уже есть готовые военные планы для всех этих направлений.

При необходимости это предусматривает и наземное развертывание, но сейчас приоритетом является достижение справедливого и прочного мира,

– сказал Кир Стармер.

Отметим, что в четверг, 11 декабря, прошло заседание "Коалиции решительных", на котором обсуждали, в частности, актуальные и долгосрочные меры по усилению гарантий безопасности для Украины. По итогам обсуждения Зеленский отметил важность единства Европы, США и Украины, а также подчеркнул важность помощи со стороны Вашингтона.

