Соответствующее заявление сделал премьер-министр Великобритании Кир Стармер, передает 24 Канал со ссылкой на APA.
Какие гарантии безопасности предлагает "Коалиция желающих"?
Британский премьер рассказал, что в рамках "Коалиции желающих" происходили как политические консультации с участием лидеров стран, так и военное планирование с командующими.
В частности они разрабатывали стратегии для обеспечения безопасности в воздухе, на море и на суше, что способствовало бы укреплению оборонных возможностей Украины.
По словам Стармера, у союзников уже есть готовые военные планы для всех этих направлений.
При необходимости это предусматривает и наземное развертывание, но сейчас приоритетом является достижение справедливого и прочного мира,
– сказал Кир Стармер.
Отметим, что в четверг, 11 декабря, прошло заседание "Коалиции решительных", на котором обсуждали, в частности, актуальные и долгосрочные меры по усилению гарантий безопасности для Украины. По итогам обсуждения Зеленский отметил важность единства Европы, США и Украины, а также подчеркнул важность помощи со стороны Вашингтона.
Какие государства могут разместить свои войска в Украине?
Ранее Эммануэль Макрон сообщил, что 26 стран согласились предоставить силы или ресурсы для укрепления безопасности Украины. В общем 35 лидеров обсуждают политические и военные предложения по гарантиям безопасности для Киева.
Бельгия готова отправить свои войска в Украину после заключения мирного соглашения с Россией для участия в международной миротворческой миссии. Министр обороны Тео Франкен отметил, что Брюссель внимательно следит за ходом обсуждений относительно мирных инициатив и формата миссии.
Германия же информировала, что пока не готова отправлять миротворцев, однако продолжает обсуждать другие гарантии безопасности. В то же время канцлер Фридрих Мерц подчеркнул, что мир не может быть достигнут путем капитуляции Украины, поскольку это может спровоцировать дальнейшую агрессию России.