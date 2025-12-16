Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий заместителя руководителя Офиса Президента Украины Игоря Жовквы в эфире национального маратона.
Что сказал Жовква о силах поддержки от партнеров в Украине?
О силах поддержки, которые готовы предоставить партнеры, Жовква говорил, отвечая на вопрос о конкретных шагах Европы для достижения справедливого и прочного мира в Украине.
Не раскрывая подробностей, скажу, что да: европейские лидеры, которые участвуют в формате Коалиции желающих – а там есть формат так называемой Мультифункциональной группы Украина – это собственно то, о чем мы говорим: размещение сил поддержки. Так вот, европейская сторона определилась с конкретикой,
– заявил заместитель главы ОП.
По его словам, американская сторона также говорила о гарантиях безопасности, и это подробно проговаривалось во время встречи, работа над этим продолжается.
Заместитель руководителя ОП подчеркнул, что Украина уже четко понимает, какие именно европейские страны и в каких форматах готовы участвовать в поддержании мира.
"Такой формат будет работать после того, как будет достигнуто перемирие на территории Украины, и в будущем надо будет не повторить российскую агрессию", – резюмировал Жовква.
Какая позиция по миротворцам у Украины и стран-партнеров?
Владимир Зеленский отмечал, что, поскольку Дональд Трамп отказал Украине в военной поддержке, правительства Франции и Великобритании пообещали направить свои войска в рамках мирной инициативы. Украинский лидер отметил, что Киев просил Европу ускорить отправку сил, в частности для обороны границы с Беларусью.
Издание The Guardian писало, что Великобритания готова использовать все военные возможности для поддержки Украины после войны. Речь идет, в частности, о воздушной и наземной защите.
А французские Сухопутные силы готовы развернуть солдат в Украине в 2026 году в рамках гарантий безопасности. По словам начальника штаба Сухопутных войск Франции Пьера Шиля 7 тысяч солдат Франции готовы к операциям за рекордные сроки.