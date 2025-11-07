Британия готова во время миротворческой миссии в Украине задействовать все силы воздушной и наземной защиты, передает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

Что известно о будущей помощи Украине со стороны Британии?

В британской армии говорят, что в случае войны или миротворческих миссий, в частности в послевоенной Украине, страна будет действовать вместе с союзниками, используя полный спектр возможностей – от истребителей до пехоты,

– пишет издание.

В статье также говорится о том, что с опозданием на 8 лет Британия, наконец, объявила о готовности развернуть первые 50 бронированных машин Ajax на восточном фланге НАТО. Каждая машина стоит около 10 миллионов фунтов.

Основная модель Ajax предназначена для разведывательных миссий на передовой – в так называемой "серой зоне" или даже за линией фронта. Она может вести наблюдение на расстоянии до 8 километров, используя камеры и сенсоры, позволяя экипажу из трех человек оставаться внутри машины до недели без выхода наружу.

Из-за задержек Ajax появляется уже на четвертом году войны в Украине, где танки и бронетехника не достигли решающих успехов. Боевые действия все больше определяют дешевые ударные дроны, способные эффективно уничтожать бронированные цели, которые легко обнаружить вблизи фронта.

Впрочем, британские военные уверяют, что что Ajax не является пустой тратой средств. Командир одной из машин Андрю Роулинсон отметил: "Мы не воевали бы, как украинцы. Если просто бросить Ajax в траншейную войну, эффекта не будет". Он признал, что часть разведывательных функций бронемашины могли бы заменить дроны, но отметил их ограничения: "Как только поднимается ветер – мы не можем поднять дрон в воздух. А большинство дешевых дронов работает всего 30 – 60 минут". Министерство обороны заказало 589 машин Ajax и их модификаций. Полная поставка должна завершиться до конца десятилетия.

