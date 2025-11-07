Британия готова во время миротворческой миссии в Украине задействовать все силы воздушной и наземной защиты, передает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.
Что известно о будущей помощи Украине со стороны Британии?
В британской армии говорят, что в случае войны или миротворческих миссий, в частности в послевоенной Украине, страна будет действовать вместе с союзниками, используя полный спектр возможностей – от истребителей до пехоты,
– пишет издание.
В статье также говорится о том, что с опозданием на 8 лет Британия, наконец, объявила о готовности развернуть первые 50 бронированных машин Ajax на восточном фланге НАТО. Каждая машина стоит около 10 миллионов фунтов.
Основная модель Ajax предназначена для разведывательных миссий на передовой – в так называемой "серой зоне" или даже за линией фронта. Она может вести наблюдение на расстоянии до 8 километров, используя камеры и сенсоры, позволяя экипажу из трех человек оставаться внутри машины до недели без выхода наружу.
Из-за задержек Ajax появляется уже на четвертом году войны в Украине, где танки и бронетехника не достигли решающих успехов. Боевые действия все больше определяют дешевые ударные дроны, способные эффективно уничтожать бронированные цели, которые легко обнаружить вблизи фронта.
Впрочем, британские военные уверяют, что что Ajax не является пустой тратой средств. Командир одной из машин Андрю Роулинсон отметил: "Мы не воевали бы, как украинцы. Если просто бросить Ajax в траншейную войну, эффекта не будет". Он признал, что часть разведывательных функций бронемашины могли бы заменить дроны, но отметил их ограничения: "Как только поднимается ветер – мы не можем поднять дрон в воздух. А большинство дешевых дронов работает всего 30 – 60 минут". Министерство обороны заказало 589 машин Ajax и их модификаций. Полная поставка должна завершиться до конца десятилетия.
Что известно о возможной отправке европейских войск в Украину?
- Президент Франции Эммануэль Макрон продолжает продвигать идею отправки европейских войск в Украину. Однако единства среди лидеров Европы нет – их, по словам Павла Климкина, нужно "подтолкнуть" Бывший министр иностранных дел Украины считает, что эффективность миссии полностью зависит от поддержки США. Без согласия Вашингтона, в частности Дональда Трампа, европейский контингент не сможет выполнять свою роль полноценно.
- В случае достижения мирного соглашения между Россией и Украиной, США могут возглавить мониторинг буферной зоны на территории Украины, которую будут охранять войска стран, не входящих в НАТО, например, Саудовская Аравия или Бангладеш.
- В начале сентября европейское военное командование подготовило план размещения сил в Украине, который предусматривает создание двух сухопутных группировок. Как сообщает The Wall Street Journal, украинское воздушное пространство будет патрулировать авиация стран НАТО, что будет базироваться за пределами Украины. Первая группа войск будет заниматься подготовкой и поддержкой украинских военных, вторая – будет формировать "силы сдерживания". призванные предотвратить дальнейшую агрессию России. По предварительной информации, уже согласовано развертывание более 10 тысяч военных.