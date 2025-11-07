Британія готова під час миротворчої місії в Україні задіяти усі сили повітряного і наземного захисту, передає 24 Канал із посиланням на The Guardian.

Що відомо про майбутню допомогу Україні з боку Британії?

У британській армії кажуть, що у випадку війни чи миротворчих місій, зокрема в післявоєнній Україні, країна діятиме разом із союзниками, використовуючи повний спектр можливостей – від винищувачів до піхоти,

– пише видання.

У статті також йдеться про те, що із запізненням на 8 років Британія, зрештою, оголосила про готовність розгорнути перші 50 броньованих машин Ajax на східному фланзі НАТО. Кожна машина коштує близько 10 мільйонів фунтів.

Основна модель Ajax призначена для розвідувальних місій на передовій – у так званій "сірій зоні" або навіть за лінією фронту. Вона може вести спостереження на відстані до 8 кілометрів, використовуючи камери й сенсори, дозволяючи екіпажу з трьох осіб залишатися всередині машини до тижня без виходу назовні.

Через затримки Ajax з'являється вже на четвертому році війни в Україні, де танки та бронетехніка не досягли вирішальних успіхів. Бойові дії дедалі більше визначають дешеві ударні дрони, здатні ефективно знищувати броньовані цілі, які легко виявити поблизу фронту.

Втім, британські військові запевняють, що що Ajax не є даремною витратою коштів. Командир однієї з машин Андрю Роулінсон зазначив: "Ми не воювали б, як українці. Якщо просто кинути Ajax у траншейну війну, ефекту не буде". Він визнав, що частину розвідувальних функцій бронемашини могли б замінити дрони, але наголосив на їхніх обмеженнях: "Як тільки піднімається вітер – ми не можемо підняти дрон у повітря. А більшість дешевих дронів працює всього 30 – 60 хвилин". Міністерство оборони замовило 589 машин Ajax і їхніх модифікацій. Повне постачання має завершитися до кінця десятиліття.

Що відомо про можливу відправку європейських військ в Україну?