Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на NBC News.

Читайте також У 2024 році лише 2 країни були готові відправити війська в Україну, – Макрон уточнив, які саме

Які країни можуть відправити війська в Україну?

Буферна зона має стати великою демілітаризованою територією, яка відокремлюватиме райони, підконтрольні Україні та Росії, однак її кордони поки не визначені.

За задумом, контроль за зоною очолять США, використовуючи дрони, супутники та інші розвідувальні засоби. Водночас Сполучені Штати координуватимуть моніторинг з іншими країнами-партнерами.

За даними джерел, охорону буферної зони можуть забезпечувати війська країн, що не входять до НАТО, зокрема Саудівської Аравії чи навіть Бангладеш, тоді як американських військових на території України не розгортатимуть.

Очільник Кремля Володимир Путін категорично відкидає участь НАТО, тож розробники концепції уникають використання сил альянсу чи навіть згадок про нього.

Зазначається, що деякі елементи безпекових гарантій можуть базуватися на участі військ країн поза межами НАТО та системі двосторонніх угод між Україною і її партнерами. Такий підхід дозволить надати Києву гарантії безпеки без застосування 5 статті Північноатлантичного альянсу, що є неприйнятним для Москви.

Будь-який план є лише попереднім, доки Путін та президент України Володимир Зеленський не домовляться про нього, а також лідери країн, які будуть залучені до гарантій безпеки, включаючи президента Дональда Трампа,

– йдеться в матеріалі.

Цей варіант було розроблено після зустрічі Трампа з Путіним на Алясці 15 серпня. Спершу очікувалося, що переговори відкриють шлях до подальших дискусій, зокрема й прямих контактів між Путіним і Зеленським, однак просування до мирної угоди зупинилося. Попри це союзники України продовжують працювати над можливими гарантіями безпеки, які, ймовірно, стануть ключовим елементом мирного врегулювання.

Що відомо про гарантії безпеки для України?